Dolar'ın düşüşü devam ediyor
Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü
|19 Mayıs 2020 08:57
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Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 6.8321 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88 - 6.89 lira aralığında,
- euro en düşük 7.3942 lira ve en yüksek 7.4834 lirayı gördükten sonra, 7.47 - 7.48 lira aralığında,
- sterlin en düşük 8.2718 lira ve en yüksek 8.4030 lirayı gördükten sonra 8.39 - 8.40 lira aralığında hareket ediyor.
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