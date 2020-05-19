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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü
 19 Mayıs 2020 08:57
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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8321 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88 - 6.89 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3942 lira ve en yüksek 7.4834 lirayı gördükten sonra, 7.47 - 7.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2718 lira ve en yüksek 8.4030 lirayı gördükten sonra 8.39 - 8.40 lira aralığında hareket ediyor.
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