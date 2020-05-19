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Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez

Afrika sıcaklarının kapıya dayandığı şu günlerde herkesin merak ettiği tek konu var: Sıcaklar artacak, virüs bitecek mi? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Araştırmalara göre sıcaklık bir derece yükseldiğinde virüsün bulaşma hızı yüzde 3.1 azalıyor. Ama bu yok olduğu anlamına gelmiyor, tedbire devam" dedi.
 19 Mayıs 2020 09:05
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Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre: Dünya genelinde alınan önlemlere rağmen virüsün bulaştığı insan sayısı 5 milyona yaklaşırken, ölenlerin sayısı da 300 bini geçti. Salgının başından bu yana tartışılan 'Yaz gelince virüs biter mi?' sorusu da Afrika sıcaklıklarının tüm yurdu etkisi altına almaya başladığı şu günlerde yeniden gündeme geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, COVID-19'un bulaşma hızında bir yavaşlama yaşandığının yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi. Kara "Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu, hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta yüzde 3.1 azalma sağlıyor" açıklamasında bulundu.

'TEDBİRLERE DEVAM'

Kara, bu yavaşlamanın rehavete yol açmaması gerektiğine de dikkat çekti ve uyardı: "Ama dikkat! Çünkü bulaşma hızı sıcaklıkla birlikte her ne kadar yavaşlıyor olsa da bu virüsün ortadan yok olduğu anlamına gelmiyor." Harvard'lı bilim insanları ile MIT araştırmacıları sıcak havanın virüsün yayılma ve yok olma hızındaki etkisini ölçmek üzere 12 Aralık 2019 ile 22 Nisan 2020 tarihleri arasında dünya genelindeki 3739 farklı lokasyondan veri toplayarak bir çalışma hazırladı. 6 gün önce yayınlanan o çalışmaya göre; sıcaklık 25 derece üzerine çıktıkça, her bir derecede virüsün bulaşma hızı da yüzde 3.1 oranında azalıyor. Yani virüs, sıcaklık-nem ve güneş ışınlarına maruz kaldıkça bulaşıcılık hızı yavaşlıyor.

'SICAK İKİNCİL ETKEN'

Araştırma sözcüsü Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammed Jalali 'Ancak' diyerek not düşüyor: "Virüs kuru havayı seviyor. Kış ayları, virüs için ideal yuva sağladı. Sıcaklık arttıkça virüsün yayılma hızının da düştüğünü gördük. Kuzey yarım kürede yazın kapıda olması sevindirici ama bu demek değil ki virüs sıcak ve nemli havada tamamen yok olacak. Hava sıcaklığı böyle bir salgında ancak ikincil bir faktör olabilir." Jalali'nin tavsiyesi de aşı bulunana ya da virüs mutasyona uğrayıp yok olana kadar sosyal mesafe başta her türlü tedbirin devam etmesi yönünde.

ANTALYA YANIYOR

Önceki gün 43 dereceyle son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunu kıran Antalya'da dün de termometreler 40 dereceyi gösterdi. Kentte hava sıcaklıklarının perşembe günü itibarıyla mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
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