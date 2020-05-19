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Evladı'nın imdadına THY koştu

Neval Kamışlı, COVID-19 salgını nedeniyle Tanzanya'da "Evladım" dediği kedisi ile mahsur kalmıştı. Tanzanya'daki acente, uçaktaki evcil hayvan limitinin dolduğunu belirterek kediyi uçağa alamayacaklarını söyledi. THY Genel Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle kedinin kabinde yolculuğuna izin verildi.
 19 Mayıs 2020 09:09
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Evladı'nın imdadına THY koştu

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: İnşaat mühendisi Neval Kamışlı, 2.5 yıl önce eşi ile birlikte bir Türk firmasının inşaat projesinde çalışmak için Tanzanya'ya gitti. Yanlarında 5 yıldır "evlatları" olan Scottish Fold cinsi kedileri 'Kümülonimbus' da vardı. Koronavirüs salgını tüm dünyada yayıldığında yurtdışında kalan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için özel seferler düzenlendi. Ancak evcil hayvanların yurda girişinde kısıtlama vardı. Mart ayında bu yüzden yurda dönemediler.

KONTENJANA TAKILDILAR

Daha sonra bu kısıtlama kaldırıldı. THY'nin Tanzanya için özel seferinin tarihi 16 Mayıs'tı. Kamışlı çifti kedileri ile birlikte ailece yurda dönebilecekti. Bilet almak için acenteye gittiklerinde evcil hayvan kontenjanı dolmuştu. WhatsApp aracılığı ile benimle irtibat kurdular. Türkiye'ye "evlatları" ile dönmek istiyorlar, ancak bu kez de uçakta evcil hayvan kontenjanı dolduğu için dönemiyorlardı.

'Evladı'nın imdadına THY koştu
KEDİYİ KABİNE ALDILAR

THY Genel Müdürlüğü'nü arayarak Kamışlı çiftinin yaşadığı sorunu anlattım. Yetkililer, konuyla ilgileneceklerini söyledi. Kısa bir süre sonra THY, kedileri için yer açmış, kabinde kendileri ile yolculuk etmelerine olanak tanımıştı. Kamışlı kedisi ile birlikte 16 Mayıs'ta THY uçağıyla Tanzanya Darüsselam Havalimanı'ndan Türkiye'ye döndü.

Kamışlı çok mutluydu. Duygularını şu sözlerle paylaştı: "Kedimiz kabinde bizimle beraberdi. Yol boyunca THY çalışanları çok kibardı ve sürekli yardımcı oldular. Organizasyon çok iyidi. Gereksiz beklemeler olmadan, bütün sağlık önlemleri alınarak seyahati tamamladık."
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