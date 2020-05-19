Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
|19 Mayıs 2020 09:16
|Yazdır
Hürriyet'in özel haberine göre: İstanbul'da geçen hafta perşembe günü 14.30 sıralarında, Deniz Aydınak, Bakırköy Adliyesi'nin protokol girişine geldi. Aydınak, sulh ceza hakimi Ömer Kenan Aydın için "Dayım olur" diyerek kendisiyle görüşeceğini söyledi. Aydınak, hakim Aydın'ın, geleceğinden haberdar olduğunu da söyledi. Görevliler, hakimin odasını aradı ancak ulaşamadı. Adliyenin bahçesinde dolanan Aydınak, cebinden 20 santim uzunluğunda bıçak düşürdü.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis sarhoş olduğu da gözlenen Aydınak'ı etkisiz hale getirdi. Polisler, durumu günün nöbetçi savcısına bildirdi. Savcılık, Aydınak'ın "silahla tehdit" şüphesi ile ifadesinin alınmasını istedi. Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydınak'ın ifadesini aldı ve 15 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi.
Tutuklanması istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aydınak, daha önce hakkında tutuklama kararı veren hakim Ömer Kenan Aydın ile arasında bir husumet olmadığını söyledi. Aydınak'ın avukatı ise müvekkilinin, güvenlik görevlileri ile konuştuktan sonra adliye binası dışına çıktığını söyledi. Yapılan hakimlik sorgusu sonrası Aydınak 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı
19 Mayıs 2020 09:35
|Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı
19 Mayıs 2020 04:01
|'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
19 Mayıs 2020 01:40
|Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı
18 Mayıs 2020 21:27
|Cezaevinden izinli çıkan çocuk hırsızlıktan tutuklandı
18 Mayıs 2020 18:38
|Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti
18 Mayıs 2020 16:46
|Zillere basarak yardım isteyen adamın cesedi bulundu
18 Mayıs 2020 14:21
|Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti
18 Mayıs 2020 12:29
|Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti
18 Mayıs 2020 12:25
|Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
18 Mayıs 2020 12:13