1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi

Deniz Aydınak, daha önce hakkında tutuklama kararı veren sulh ceza hakimi ile görüşmek istedi. Görüşmeyi beklerken üzerindeki bıçağı yere düşüren Aydınak, yakalandıktan sonra tutuklandı.
 19 Mayıs 2020 09:16
Yazdır
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi

Hürriyet'in özel haberine göre: İstanbul'da geçen hafta perşembe günü 14.30 sıralarında, Deniz Aydınak, Bakırköy Adliyesi'nin protokol girişine geldi. Aydınak, sulh ceza hakimi Ömer Kenan Aydın için "Dayım olur" diyerek kendisiyle görüşeceğini söyledi. Aydınak, hakim Aydın'ın, geleceğinden haberdar olduğunu da söyledi. Görevliler, hakimin odasını aradı ancak ulaşamadı. Adliyenin bahçesinde dolanan Aydınak, cebinden 20 santim uzunluğunda bıçak düşürdü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis sarhoş olduğu da gözlenen Aydınak'ı etkisiz hale getirdi. Polisler, durumu günün nöbetçi savcısına bildirdi. Savcılık, Aydınak'ın "silahla tehdit" şüphesi ile ifadesinin alınmasını istedi. Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydınak'ın ifadesini aldı ve 15 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi.

Tutuklanması istemi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aydınak, daha önce hakkında tutuklama kararı veren hakim Ömer Kenan Aydın ile arasında bir husumet olmadığını söyledi. Aydınak'ın avukatı ise müvekkilinin, güvenlik görevlileri ile konuştuktan sonra adliye binası dışına çıktığını söyledi. Yapılan hakimlik sorgusu sonrası Aydınak 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı
19 Mayıs 2020 09:35		 Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı
19 Mayıs 2020 04:01
'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
19 Mayıs 2020 01:40		 Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı
18 Mayıs 2020 21:27
Cezaevinden izinli çıkan çocuk hırsızlıktan tutuklandı
18 Mayıs 2020 18:38		 Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti
18 Mayıs 2020 16:46
Zillere basarak yardım isteyen adamın cesedi bulundu
18 Mayıs 2020 14:21		 Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti
18 Mayıs 2020 12:29
Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti
18 Mayıs 2020 12:25		 Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
18 Mayıs 2020 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı:10:14 - Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu10:07 - Kim Milyoner Olmak İster'de 'Sabri' sorusu09:58 - Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polis ekiplerine mukavemet gösterdiler09:46 - Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı09:35 - Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı09:22 - Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı09:16 - Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi09:12 - Yasağa uymayan gençlerin görüntüleri tepki topladı09:09 - Evladı'nın imdadına THY koştu
09:05 - Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez09:00 - Gençlik Bayramı'nı saat 19:19'da kutluyuruz08:57 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor08:41 - Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor08:38 - Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı08:31 - Sağlık turizmi yeniden başlıyor08:26 - 'Bakanlığın izni özerkliği zedeler'08:11 - Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erken ödenecek
Denetim yapan doktor koronaya yakalandı: 50 berber karantinada
Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar
Çin'in Jilin eyaletinde yeniden karantina uygulanmaya başlandı
'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kawasaki hastalığı 1
Atopi 1
gamze şener 1
hayali survivor 20
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
petunya 1
benzin fiyatlarına zam 1
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
sensörlü lamba 1
dünya sağlık örgütü 4
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam