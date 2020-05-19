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Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı

"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a vardığı 19 Mayıs 1919'da bu ruha sarıldık"
 19 Mayıs 2020 09:22
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Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a vardığı 19 Mayıs 1919'da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Anadolu Ajansı
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