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Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen ve gönüllü olarak katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı, askeri tören sonrası baba ocağı Isparta'ya uğurlandı.
 19 Mayıs 2020 09:46
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Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen ve gönüllü olarak katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı, askeri tören sonrası baba ocağı Isparta'ya uğurlandı.

İlçenin Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) naaşı askerlerce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinden alınarak Harakani Havalimanı'na getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua okudu.

Kars Valisi Türker Öksüz, Çiftçi'nin silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı daha sonra bir süre askeri tören mangasınca omuzlarda taşınıp uçağa konularak dualar eşliğinde memleketi Isparta'ya gönderildi.

Çiftçinin birliğinde olan ve komutanlarına veda eden bazı askerler gözyaşlarına hakim olamadı.

Secaat Çiftçi ile evi olan ve 2 yaşında Mete isimli bir çocuğu bulunan şehit yüzbaşı Çiftçi, Kara Harp Okulunda eğitimini tamamlamasının ardından Konya, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir ve Sivas'ta görev yaptı.

Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bazı il protokolü ile asker ve polisler katıldı.

- 10 metre mesafeden kahramanca çatıştı

Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde, 29-30 Nisan 2020'de düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe grubu tamamen yok edilmişti.

Örgütün Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla bölgeye yeni gönderdiği 3 teröristin bu alana sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen ve yüzbaşı Çiftçi ile timinin gönüllü olarak katıldığı operasyonda, teröristlerle güvenlik güçleri arasında 10 metrelik mesafeden çatışma çıkmıştı.

Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olmuş, 2 asker de hafif yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
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