Kim Milyoner Olmak İster'de 'Sabri' sorusu
ATV'de yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de, Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'yla ilgili bir soru soruldu.
|19 Mayıs 2020 10:07
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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının 18 Mayıs'ta yayınlanan programında, 30 bin TL'lik "2004'te Villarreal Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" şeklinde bir soru çıktı.
Çift jokerle bildi
Yarışmacı bir süre düşündükten sonra önce yüzde 50 joker hakkını kullandı. Fenerbahçe'de bir dönem müzede çalıştığını da belirten yarışmacı, ardından da çift cevap hakkını kullandı ve A-Sarbi doğru cevabıyla, soruyu doğru yanıtlamış oldu.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çıkan bu soru, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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