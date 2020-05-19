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Beyşehir Gölü'nde toplu balık ölümü gerçekleşti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki kullanılmayan sulama pompa istasyonunda toplu balık ölümleri yaşandı
 19 Mayıs 2020 10:30
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Beyşehir Gölü'nde toplu balık ölümü gerçekleşti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki kullanılmayan sulama pompa istasyonunda toplu balık ölümleri yaşandı.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kurucuova Mahallesi'nde, tarım arazilerini sulamak amacıyla kurulmuş olan sulama pompasının bulunduğu atıl vaziyetteki istasyonda çok sayıda ölü balıkları gören vatandaşlar, çektikleri görselleri sosyal medyadan paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, DSİ görevlileri ile birlikte söz konusu sulama pompasının olduğu alanda incelemede bulundu.

Balık ölümlerinin yaklaşık 10-15 gün önce yaşanmış olabileceği ve ölümlerin balıkların atıl vaziyetteki tesise sıkışarak oksijensiz ve besinsiz kalmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Öte andan çevreye kökü kokuların yayılmasına neden olan ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden Çin sazanı ve yavruları olduğu belirtildi.

Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlardan İsmail Öcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördüğü toplu balık ölümleri nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Atıl vaziyetteki sulama pompasının kurulması aşamasında kendisinin de çalıştığını anlatan Öcal, "Şu anda atıl vaziyette, kullanılmıyor. Burada çok sayıda ölü balık var. Ölümler yeni değil, yaklaşık bir hafta kadar önce olmuş. Ölüm nedeni araştırılıp ortaya çıkarılmalı." diye konuştu.

Konya Kurucuovalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özen de balıkların ölüm nedeninin araştırılarak ortaya çıkarılmasını istediklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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