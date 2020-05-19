Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Futbol Kulübü Başkanı'ndan açıklama
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın almak istediği Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ın yönetim kurulu başkanı Işıtan Gün, çıkan haberleri doğruladı ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı
|19 Mayıs 2020 11:21
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın almak istediği Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ın yönetim kurulu başkanı Işıtan Gün, çıkan haberleri doğruladı ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İşte Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün'ün açıklaması:
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