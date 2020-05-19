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Bin aydan daha hayırlı gece: Kadir Gecesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin değeri, Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başlamasıdır
 19 Mayıs 2020 11:15
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Bin aydan daha hayırlı gece: Kadir Gecesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin değeri, Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başlamasıdır." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.

Kadir Gecesi'nde milyonlarca Müslümanın geceyi ibadet yaparak geçirdiğini belirten Yılmaz, "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecenin değeri, Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başlamasıdır." diye konuştu.

Yılmaz, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda ilk vahyin ulaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberlik tebliğ edilmiştir. Mağarada efendimize, Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin ilk beş ayeti kendisine vahyedildi. Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve değeri Kur'an-ı Kerim'le bütünleşmesidir. Bu gece ramazanın son 10 gününde olan bir gecedir. Kadir Gecesi'nin ramazan ayının içerisinde olmuş olması ve yine ramazanın hem oruç ve Kur'an ayı olması bakımından da ayrı bir değer ifade ediyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin anlamını, önemini ve değerini ifade etmek adına çok önemli mesajlar taşıyor. Kadir Gecesi meleklerin yeryüzüne indiği bir gece olması bakımından da son derece önemlidir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'i getiren Cibril-i Emin'in dünya semasına inmiş olması, inananların gönüllerine ferahlık verecektir."

- "Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız"

Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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