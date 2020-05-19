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'Aşıklar şehri'nden bakan Fahrettin Koca'ya sazlı sözlü teşekkür

Sivaslı aşık Hülya Mızrak, Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği başarı nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, yazdığı kahramanlık türküsüyle sazlı sözlü teşekkür etti
 19 Mayıs 2020 11:38
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'Aşıklar şehri'nden bakan Fahrettin Koca'ya sazlı sözlü teşekkür

- Sivas'ta yaşayan ve "Aşık Hülya" mahlasıyla tanınan Hülya Mızrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki başarısı nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için kahramanlık türküsü yazıp besteledi.

"Aşıklar şehri" olarak bilinen Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki aşık Mızrak, "Kahraman Fahrettin Koca" isimli türküsüyle Bakan Koca'ya sazlı ve sözlü teşekkür etti.

"Ölmezsiniz Evde Kalın" isimli şarkı da besteleyen Mızrak, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları çağrısında bulundu.

Mızrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra babasının eğitimine devam etmesine izin vermediğini anlattı.

Daha sonra kendi çabasıyla ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi bitirdiğini belirten Mızrak, şiir yazmaya ve beste yapmaya başladığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı sınava katılarak "halk şairliği" unvanını aldığını aktaran Mızrak, "Milli Mücadele kahramanlarımız için kahramanlık türküleri yapıyorum." dedi.

Mızrak, ülke olarak yeni tip koronavirüse karşı savaş içerisinde olunduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasının can kulağıyla dinlenildiğini kaydetti.

- "O yaşayan bir kahraman"

Bakan Koca'nın hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Mızrak, şunları kaydetti:

"Bir savaşın içerisindeyiz ve en etkili ordumuz sağlık ordusu. Onun da bir komutanı var Fahrettin Koca. Onu can kulağıyla dinliyoruz, hayatımızın bir parçası oldu. O yaşayan bir kahraman. Ona türkü yapmak istedim ve ilk gün şiirini yazdım. İkinci gün çabaladım ama beste bir türlü gelmedi, bayağı uğraştım. Maskemi taktım ve ilham gelir diye dışarı çıktım. Yolda yürürken yaşlı bir teyze bana seslendi ve üç ekmek almamı rica etti. Teyze, ekmeğini aldıktan sonra 'Allah seni darda koymasın, işini gücünü rast getirsin' diye dua etti. Eve geldim ve 5 dakika sürdü, sürmedi bestesini yaptım. İnşallah kendisi de beğenir."

Mızrak, devletin Kovid-19'a karşı çok büyük mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyük bir mücadele içerisindeler. Bir savaş veriyoruz, inşallah galip çıkarız. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten canlarını siper ederek bizler için çalışıyorlar. Onların emeği asla tartışılamaz." diye konuştu.

- "Artık aileden biri"

"Aşık Hülya" tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazılan türkünün sözleri şöyle:

"Yiğit mert sözünün eri / Halkı için akar teri / Artık aileden biri / Kahraman Fahrettin Koca / Yetişir bir uçtan uca.

Kan çanağı olmuş gözü / Vatana hizmettir özü / Dikkatle dinlenir sözü / Kahraman Fahrettin Koca / Yetişir bir uçtan uca.

Bir milyonluk ordusu var /Gece gündüz savaş yapar / Koronaya attı depar / Kahraman Fahrettin Koca / Yetişir bir uçtan uca.

Sempatik yufka yürekli / Yardıma koştu sürekli / Bize her daim gerekli / Kahraman Fahrettin Koca / Yetişir bir uçtan uca.

Damarında var Türk kanı / Dünyaya duyuldu şanı / Sevgi doldu dört bir yanı / Kahraman Fahrettin Koca / Yetişir bir uçtan uca.

Hülya der ki gurur duydum / Ne dediyse bizzat uydum / Ülkemi çok şanslı saydım / Kahraman Fahrettin Koca / Yetişir bir uçtan uca."
Anadolu Ajansı
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