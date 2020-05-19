1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump, virüs korkusundan doktorların tehlikeli dediği ilacı kullanıyor

Her açıklaması adeta sansasyon yaratan ABD Başkanı Donald Trump dün yine bütün dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Trump, coronaya karşı iyi geldiği iddia edilen Hidroksiklorokin ilacını birkaç haftadır kullandığını söyledi. Trump'ın açıklamaları şaşkınlık yaratırken, ABD Gıda ve İlaç Ofisi, bu ilacın daha önce tehlikeli olduğunu duyurmuştu.
 19 Mayıs 2020 11:41
Yazdır
Trump, virüs korkusundan doktorların tehlikeli dediği ilacı kullanıyor

Corona salgınını aylar önce umursamayan ve "havalar güzelleşince geçer" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği gazetecilere flaş açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Covid-19'a karşı vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirdiği iddia edilen sıtma ilacını birkaç haftadır aldığını söyledi.

ABD'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarından Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Ofisi'nin "tehlikeli ve Covid-19'a karşı işe yaradığı kesin değil" diyerek Nisan ayından beri uyarılarda bulunduğu hidroksiklorokin isimli ilacı kullandığını söyleyen Trump, "Bu ilacı ne kadar insanın aldığını bilseniz şaşarsınız... Hastanelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının birçoğu bu ilacı alıyor" dedi.

Trump sözlerine, "Ben de bu ilacı alıyorum. Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" diye devam etti.

"KALP RİTMİNİ BOZABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ilacı övmek ve öne çıkarmak için çalışanlarına baskı yaptığına dair iddialar önceki gün uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.

ABD'nin gıda, ilaç ve sağlık konusundaki en yetkin kurumu olan Ulusal Gıda ve İlaç Ofisi, salgının hız kazandığı günden beri, bu ilacın etkisinin çok düşük olduğunu açıklayarak, "Hastane ortamı ya da klinik denemeler haricinde bu ilacın kullanılması tehlike yaratır. Kalp ritmi problemlerine sebep olabilir" açıklamasını yapmıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini geçti
19 Mayıs 2020 11:56		 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 320 bini geçti
19 Mayıs 2020 11:03
Trump DSÖ'yü yine tehdit etti
19 Mayıs 2020 06:10		 Fransa Danıştay'ından polise 'drone' yasağı
19 Mayıs 2020 04:09
Çin'in Jilin eyaletinde yeniden karantina uygulanmaya başlandı
19 Mayıs 2020 01:05		 ABD'deki aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
18 Mayıs 2020 18:27
Ukrayna, Ramazan ve Kurban bayramlarını 'resmi bayram' ilan edecek
18 Mayıs 2020 17:41		 Okulları yeniden açan Fransa'da 70 öğrencide virüs tespit edildi
18 Mayıs 2020 17:06
UMH güçleri stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi
18 Mayıs 2020 15:50		 Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?
18 Mayıs 2020 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Şanlıurfa'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 2 yaralı12:42 - THY'nin 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladı12:33 - Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir12:21 - 'Türkiye'nin ilk korona raporu haberleri doğru değil'12:21 - Felç geçiren yaşlı kadın inme merkezindeki tedaviyle sağlığına kavuştu12:11 - Karantinayı teknede geçirmek isteyenler marinaları doldurdu12:05 - Balıkesir'de 19 Mayıs doğumlu genç valinin makam aracıyla şehir turu attı11:59 - Öğretmenlerin, yer değiştirme taleplerinde, tek sorun hizmet puanı mı?11:56 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini geçti11:49 - Özel jetleriyle Türkiye'ye gelen iş adamları KYK yurdunda kalıyor
11:41 - Trump, virüs korkusundan doktorların tehlikeli dediği ilacı kullanıyor11:38 - 'Aşıklar şehri'nden bakan Fahrettin Koca'ya sazlı sözlü teşekkür11:35 - Hükümlüler, cezalarını çalışarak tamamlayıp ekonomiye katkı sağladı11:33 - Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi11:31 - Kuran yarışmasının 15 yaşındaki finalisti: Büyük bir camide imam olmak istiyorum11:27 - Kovid-19 sonrası çöken inşaat sektöründe toparlanma sancılı olacak11:22 - Bakan Selçuk'tan gençlere: Yaptığın her işi severek yap11:21 - Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Futbol Kulübü Başkanı'ndan açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu
Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
Denetim yapan doktor koronaya yakalandı: 50 berber karantinada
Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar
Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erken ödenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2
Aynen aynen 3
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 8
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 2
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
Gündemi sözlükten takip etmek 5
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
sözlükte bugün 1
havl 2
gamze şener 1
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam