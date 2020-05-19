Trump, virüs korkusundan doktorların tehlikeli dediği ilacı kullanıyor
|19 Mayıs 2020 11:41
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Corona salgınını aylar önce umursamayan ve "havalar güzelleşince geçer" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği gazetecilere flaş açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Trump, Covid-19'a karşı vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirdiği iddia edilen sıtma ilacını birkaç haftadır aldığını söyledi.
ABD'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarından Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Ofisi'nin "tehlikeli ve Covid-19'a karşı işe yaradığı kesin değil" diyerek Nisan ayından beri uyarılarda bulunduğu hidroksiklorokin isimli ilacı kullandığını söyleyen Trump, "Bu ilacı ne kadar insanın aldığını bilseniz şaşarsınız... Hastanelerde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının birçoğu bu ilacı alıyor" dedi.
Trump sözlerine, "Ben de bu ilacı alıyorum. Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" diye devam etti.
"KALP RİTMİNİ BOZABİLİR"
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ilacı övmek ve öne çıkarmak için çalışanlarına baskı yaptığına dair iddialar önceki gün uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.
ABD'nin gıda, ilaç ve sağlık konusundaki en yetkin kurumu olan Ulusal Gıda ve İlaç Ofisi, salgının hız kazandığı günden beri, bu ilacın etkisinin çok düşük olduğunu açıklayarak, "Hastane ortamı ya da klinik denemeler haricinde bu ilacın kullanılması tehlike yaratır. Kalp ritmi problemlerine sebep olabilir" açıklamasını yapmıştı.
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