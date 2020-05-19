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Karantinayı teknede geçirmek isteyenler marinaları doldurdu

Önemli turizm merkezlerinden Çeşme ve Kuşadası'nda, Kovid-19 sürecinde yatlara olan ilginin artması nedeniyle marinalar şimdiden yoğunlaştı
 19 Mayıs 2020 12:11
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Karantinayı teknede geçirmek isteyenler marinaları doldurdu

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yat ve teknelere olan ilgi, önemli turizm merkezi Çeşme ve Kuşadası'ndaki marinalarda yoğunluğu artırdı.

Turizm, tüm dünyayı etkisine alan Kovid-19 sürecinde en çok konuşulan konuların başında geldi. Yaza az bir süre kala tatil planları yapanlar, bugünlerde hazırlıklarını salgının gidişatına göre yapıyor.

Bu dönemde izole tatil yapmak isteyenlerin karavan ve çadırlara yönelmesi dikkati çekti. Ekonomik durumu iyi olanlar ise tercihini "yüzen yazlık" diye tabir edilen yatlardan yana kullandı.

Özellikle marinalardaki doluluk oranı, yat satışlarının da artmasıyla yüzde 100'lere yaklaştı. Adeta evi andıran yatlarda vatandaşlar izole bir tatil imkanı buluyor.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde marinalara yurt dışından ziyade ülke içinden talep geldiğini söyledi.

Öztürk, marinalardaki yeme içme noktalarının kapalı olduğunu ifade ederek, Kovid-19 sonrasında turizm tercihlerinde bir değişiklik beklediklerini dile getirdi.

Talebe göre yeni marina projelerinin hayata geçeceğini aktaran Öztürk, "Artık insanlar kitlesel turizm yerine izole turizmi tercih edecek. Yat turizminin artacağını tahmin ediyorduk. Nitekim yatlara yoğun talep var. Marinalar da bundan dolayı doğal olarak yoğunlaştı." diye konuştu.

- "Yat sahipleri karantinayı ev yerine teknede geçiriyor"

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ise marinaların kara ve deniz olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu belirtti.

Karada yer alan restoranların süreç nedeniyle kapalı olduğuna işaret eden Akaltan, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan bu dönemde yat ve teknelere ilgi arttı. Dolasıyla marinaların deniz tarafına ilgi artıyor. Biz nisan ayında doluluğumuzu artırdık. Tekne sahibi olmayanlar tekne almayı düşünüyor. Daha önce otellerde tatil yapanlar şu anda yat kiralama yoluna gidiyor. Önümüzdeki günlerde de ilginin artacağını düşünüyoruz. Biz yüzde 97 doluyuz. Günlük ve sezonluk tekneler yasaklardan dolayı gelemiyor. Yasaklar kalkınca doluluklar yüzde 100'e ulaşacak. Şu anda yat sahipleri karantinayı evlerinde geçirmek yerine teknelerde geçiriyor."

Akaltan, haziranda yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

- Marinalar izole bir ortam oluşturuyor

Setur Kuşadası Marina Genel Müdürü Hakan Tellioğlu da marinaların izole bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Ailece vakit geçirilecek teknelerin revaçta olacağına işaret eden Tellioğlu, "Bizim marinamızda doluluk yüzde 90'ının üzerinde. Önceki yıllara göre tekne alım satımlarında da bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da dolaylı olarak marinalara yansıyor. İlerleyen günlerde marinalar daha da yoğunlaşacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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