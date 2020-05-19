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Özel jetleriyle Türkiye'ye gelen iş adamları KYK yurdunda kalıyor

Özel jetleriyle Türkiye'ye gelen iş insanları, yıldız sporcular, ünlüler ayrım yapılmaksızın devlet yurtlarında 14 gün zorunlu karantinada kalıyor. "Burası Türkiye, bunlar çok paralı adamlar, mutlaka ayrıcalık tanınıyordur" düşüncesi herkesin aklına geliyor. Ama genel havacılık sektörünün temsilcilerine göre durum öyle değil. Kural kesin bir şekilde uygulanıyor.
 19 Mayıs 2020 11:49
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Özel jetleriyle Türkiye'ye gelen iş adamları KYK yurdunda kalıyor

Yurt dışından gelen her Türk vatandaşı veya oturum ya da çalışma izni olanlar nereden ve nasıl geldiğine bakılmaksızın 14 gün karantinaya alınıyor.

Bu kural tıpkı Covid-19 virüsü gibi zengin-fakir ayrımı yapmıyor. Milyonlarca dolarlık iş jetleriyle Türkiye'ye gelen iş insanları, yıldız sporcular, ünlüler de bu kurala tabi.

"Burası Türkiye, bunlar çok paralı adamlar, mutlaka ayrıcalık tanınıyordur" düşüncesi herkesin aklına geliyor. Ama genel havacılık sektörünün temsilcilerine göre durum öyle değil. Kural kesin bir şekilde uygulanıyor.

KARANTİNA SEYAHATLERİ DURDURDU

Her gün sadece İstanbul'a onlarca iş jeti inip kalkarken, bu trafik son iki aydır günde birkaç taneye indi hatta bazı günler tamamen durdu. Bunun en önemli sebebi 14 gün karantinada kalma zorunluluğu. Bu süreyi devlet yurdunda geçirmek zorunda olduklarını anlayan özel jet yolcularının neredeyse tamamı seyahatlerinden vazgeçiyor.

Özel jetiyle yurtdışından gelecek kişilerin, bu seyahat için önce geldikleri ülkeden sonra Türkiye makamlarından mutlaka izin alması gerekiyor.

Bu zorlu süreç atlatıldıktan sonra özel izin alınsa dahi doğrudan eve gitmelerine izin verilmiyor. Türkiye'ye indiği anda uçağın kapısında ekipler tarafından karşılanıyor. Doğrudan devletin belirlediği yurtlara yerleştiriliyor. Burada yurt seçimi imkanı da yok. 14 gün bu yurtlarda ağırlanıyor. Otel veya başka bir mekanda kalma talepleri kesinlikle reddediliyor.

"UÇAĞI ALSANIZ OLMAZ"

Genel havacılık sektörü temsilcilerinin anlattıkları işin sıkı tutulduğunu gösteriyor: "Normal prosedürün dışında pandemi dönemi için yurtdışından gelen yolcuları ilgili birime bildirmek üzere bir evrak imzaladık. 14 gün yurtlarda karantina kuralı istisnasız uygulanıyor. İsim vermemiz mümkün değil ama çok önemli bir işadamı için adamları çok ısrar etti. 'Birkaç misli ödeyelim yurtta kalmasın' denildi. 'Uçağı alsanız mümkün değil' dedik. Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler."

Bunun yanında, 'Ne olursa olsun Türkiye'ye döneceğim' diyenler de olmuş. 14 gün devlet yurdunda kalmayı göze almışlar ve sürenin sonunda evlerine gitmeye hak kazanmışlar.

YILDIZ FUTBOLCULAR

Süper Lig takımlarında oynayan ve maçların ertelendiği dönemde takımından izin alarak ülkesine giden yabancı yıldızlar da 14 gün öğrenci yurtlarında kalıyor. Son olarak Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou, yurt dışı dönüşünde 14 gün kaldıkları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan önceki gün ayrıldı.

BÜYÜKELÇİNİN KIZI BOLU'DAKİ YURTTA KALDI

Kural Türkiye'de görev yapan diplomatların aileleri için de uygulanıyor. Bir büyükelçinin kızının da Bolu'daki bir devlet yurdunda 14 gün ağırlandığı öğrenildi.

ÖZEL JETLE YURTİÇİ DE KISITLI

İş jetleriyle yapılan yurtiçi seyahatlerde de, tıpkı karayolunda olduğu gibi kısıtlamalar var. Seyahat yasağı olan şehirlere ancak özel izinlerle gidilebiliyor.
Sözcü
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