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Balıkesir'de 19 Mayıs doğumlu genç valinin makam aracıyla şehir turu attı

Balıkesir'de, 19 Mayıs doğumlu genç Vali Ersin Yazıcı'nın makam aracıyla şehir turu attı.
 19 Mayıs 2020 12:05
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Balıkesir'de 19 Mayıs doğumlu genç valinin makam aracıyla şehir turu attı

Balıkesir'de, 19 Mayıs doğumlu genç Vali Ersin Yazıcı'nın makam aracıyla şehir turu attı.

Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, bugün doğum günü olan 11. sınıf öğrencisi Serhat Ataş'a makam aracını verdi.

Araca binen Ataş, Atatürk Parkı önünde oluşturulan 100'e yakın araçlık konvoyla şehir turu attı, vatandaşları selamladı, bayrak dağıttı.

Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada 17 yaşına girdiğini belirterek, sürpriz kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir günlük de olsa vali olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Ataş, "Valilikten beni aradılar, çok mutlu oldum. Ekiplerle beraber bayrak dağıtımı yaptık. Benim için güzel bir sürpriz oldu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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