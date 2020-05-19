Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
|19 Mayıs 2020 12:33
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Korona virüsün (COVID-19) ilk görüldüğü ülke olan Çin'densalgın ile mücadele konusunda sevindirici bir haber geldi.
Yahoo News'ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi'nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.
Ancak söz konusu ilacı COVID-19'a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda korona virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.
Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.
Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.
Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020'nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.
Çin halihazırda 5 farklı corona virüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.
Ancak uzmanlar corona virüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.
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