Sultangazi'de sürücü polis memurunun üzerine yürüdü
|19 Mayıs 2020 12:48
|Yazdır
Sokağa çıkma kısıtlamasının 6'ncı haftasında denetimlerini artıran İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yaya ve araçlara yönelik denetim yaptı.
İlçenin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, ilginç anlar yaşandı.
POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Cebeci Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'nin kesiştiği Çanakkale Şahitleri Caddesi'ndeki denetimde polisler, durdurdukları bir araç sürücüsünün izin kağıdından şüphelendi.
Polis, bir yandan evrakın sahte olabileceği ihtimali üzerine sürücünün izin kağıdını aldığı iddia ettiği Başakşehir Kaymakamlığı iletişim kurmaya çalıştı, bir yandan da kimlik kontrolü yaptı.
Bu sırada sürücü polis ile tartışarak, bir polis memurunun üzerine doğru yürümeye başladı.
İZİN VERİLDİ
Diğer polis memurları araya girmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün, Başakşehir Kaymakamlığı'ndan 2 saatliğine izin belgesi aldığının öğrenilmesi üzerine, geçişine izin verildi.
"KANKAMIN İSTEĞİNİ ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM"
Denetimlerde, polisin durdurduğu Suriye uyruklu bir genç,
"Benim kankam burada oturuyor. Kankam bir şey istedi. Onu almak için çıktım."dedi.
Yine durdurulan bir motosiklet sürücüsü de motosikleti yeni aldığını ve denemek için dışarı çıktığını söyledi. Durdurulan ve maske kullanmadığı görülen bir araç sürücüsü, maskesini takması yönünde uyarıldı.
Sürücü polise,
"Sigara içerecektim onun için çıkardım."diye konuştu. Bunun üzerine polis memuru, araç içerisinde sigara içilmesinin yasak olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu: 5 gözaltı
19 Mayıs 2020 14:07
|Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü
19 Mayıs 2020 14:03
|Kendisini darp eden eşini bıçaklamıştı, koca hayatını kaybetti
19 Mayıs 2020 12:51
|Şanlıurfa'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 2 yaralı
19 Mayıs 2020 12:45
|Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi
19 Mayıs 2020 11:33
|İzmir'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
19 Mayıs 2020 10:55
|Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı
19 Mayıs 2020 09:35
|Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
19 Mayıs 2020 09:16
|Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı
19 Mayıs 2020 04:01
|'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
19 Mayıs 2020 01:40