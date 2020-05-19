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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü

692 sayılı KHK 2017 yılında kamu görevinden ihraç edilen Diyanet personeli hakkında, OHAL Komisyonu göreve iade kararı verdi.
 19 Mayıs 2020 13:00
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Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü

Diyanet İşleri Başkanlığında bir camide imam hatip olarak görev yapan bir kamu personeli, dernek başkanı ve müezzinin beyanları doğrultusunda, 14 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 692 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.

İhraç edilen personel hakkında daha sonra davada açıldı ama davada beraat kararı verildi.

OHAL Komisyonu yaptığı incelemede, kişinin FETÖ'yle ilişkili olduğunu ortaya koyacak herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı için 30/04/2020 tarihinde göreve iade talebiyle ilgili olarak "Kabul" kararı verdi.
Memurlar.Net
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