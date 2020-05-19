1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bölücü terör örgütü güdümündeki medya oluşumları tarafından mezarların tahrip edildiği yönündeki iddiaları içeren söylemler, görseller ve yapılan açıklamalar, toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleyici propaganda çalışmalarıdır. İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir" dedi.
 19 Mayıs 2020 13:05
Yazdır
İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bölücü terör örgütü güdümündeki medya oluşumları tarafından mezarların tahrip edildiği yönündeki iddiaları içeren söylemler, görseller ve yapılan açıklamalar, toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleyici propaganda çalışmalarıdır. İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çataklı, söz konusu olaya ilişkin bir siyasi parti olmak üzere, terör örgütüne müzahir yapılanmalar ve basın yayın kuruluşlarınca birtakım asılsız ve provokatif açıklamaların paylaşıldığını belirtti. Güvenlik güçleri tarafından kırsal alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, şehir merkezlerinde de terör örgütü güdümündeki yapılanmalara yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmesi neticesinde örgüt ile müzahir kitle arasındaki ilişki ve irtibat ağının giderek etkisiz kılındığını kaydeden Çataklı, "Örgüt, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve yeniden müzahir kitlesiyle etkileşimini artırmak amacıyla, bölgede bulunan terörist mezarlıklarının tahrip edildiği yönünde asılsız içeriklerle kurgulanmış haber, paylaşım ve açıklamalardan oluşan bir propaganda çalışması sürdürmektedir. Terör örgütüne katılımın yok denecek kadar azaldığı bu dönemde, örgüte müzahir siyasi uzantıların temsilcileri mezarlıklara ziyaretler gerçekleştirip bölge halkımızı devlete karşı kışkırtmaya çalışmakta ve mağduriyet algısı oluşturarak terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılımı arttırmayı ve müzahir kitleyi harekete geçirerek konsolide etmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

2015-2016 yılları arasında yaşanan çukur-barikat olayları sürecinde Diyarbakır'daki örgüt mensubu teröristlerin mezarlarının örgüt tarafından cephane/mühimmat depolama ve silahlı eğitim alanı olarak kullanıldığına dikkat çeken Çataklı, bu durumun bölücü terör örgütünün, mezarlıklar hakkındaki istismar edici tutumunu gösterir nitelikte olduğuna vurgu yaptı. Çataklı, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü güdümündeki medya oluşumları tarafından mezarların tahrip edildiği yönündeki iddiaları içeren söylemler, görseller ve yapılan açıklamalar, toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleyici propaganda çalışmalarıdır. İddiaların aksine, güvenlik güçlerimiz tarafından mezarlara müdahale edilmemekte, mezarlıklarda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarına ve propaganda malzemelerine ise asla müsaade edilmemektedir. Öyle ki söz konusu terör örgütü yandaşları tarafından ve çoğunlukla da ailelerin bilgisi ve onayı dışında terör örgütü mensuplarına ait mezar taşlarının üzerine, teröristlerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinin yanında, terör örgütüne katılış tarihleri ile örgütte kullandıkları kod isimlerinin yazıldığı, sözde şehit ifadelerinin kullanıldığı, ayrıca bir kısmında örgüt kıyafetli fotoğraflarının da olduğu sembolik anıt mezarlıklar oluşturmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar tespit edilen mezar sayısı 58'dir ve bu konuda her türlü idari ve adli süreç işlemektedir."

Çataklı, hiçbir hukuk devletinde terör örgütlerinin meşrulaştırılmasına müsaade edilemeyeceği gibi Türkiye'de de terör örgütlerinin bu yöndeki propaganda çaba ve girişimlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonrada asla izin verilmeyeceğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü
19 Mayıs 2020 14:17		 Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest
19 Mayıs 2020 13:56
Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
19 Mayıs 2020 01:17		 Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı tutuklandı
18 Mayıs 2020 17:50
Kars'ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu
18 Mayıs 2020 17:29		 FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis
18 Mayıs 2020 16:04
Çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu
18 Mayıs 2020 15:06		 Adana'da FETÖ sanığının tutukluluğunun devamına kararı verildi
18 Mayıs 2020 11:46
PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta ilk yardım malzemeleri ele geçirildi
18 Mayıs 2020 09:28		 DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu gözaltında
18 Mayıs 2020 04:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak14:28 - Çaldığı paraları paylaştı, çatıda yakalanadı14:17 - FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü14:12 - Salgın sürecinde en çok gıda sektörü internet sitesi açtı14:07 - Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu: 5 gözaltı14:03 - Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü13:59 - Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Destek Grubuna saldıran başkana destek13:56 - Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest13:45 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız13:30 - Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif
13:21 - 'Mahallenin muhtarı' 10 yıldır aynı yerden mahalleyi seyrediyor13:12 - Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar13:08 - Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor13:05 - İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor13:01 - İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge13:00 - Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü12:51 - Kendisini darp eden eşini bıçaklamıştı, koca hayatını kaybetti12:50 - Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aynen aynen 3
larissa gacemer'in haklı serzenişi 4
dünya sağlık örgütü 4
hayali survivor 15
benzin fiyatlarına zam 1
havl 2
dilan polat 2
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 2
bre utanmazlar,bre ahlaksızlar 1
mevsim normallerinin üstünde 3
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam