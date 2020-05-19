1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar

Antalya'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.
 19 Mayıs 2020 13:12
Yazdır
Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar

Antalya'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü
18 Mayıs 2020 23:16		 Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
18 Mayıs 2020 22:45
'Bisikletli koronavirüs timleri' atık maske ve eldiven topluyor
18 Mayıs 2020 22:37		 Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı
18 Mayıs 2020 22:28
Sadece burada yetişiyor, pazara inmeden tarlada satılıyor
18 Mayıs 2020 21:56		 Kedisine zulmeden şahsa 950 lira para cezası
18 Mayıs 2020 18:54
Klimayı çalıştırdı, otomobil alev topuna döndü
18 Mayıs 2020 18:19		 ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
18 Mayıs 2020 18:11
Sokağa çıkma izninden dönmemişti, cansız bedeni bulundu
18 Mayıs 2020 18:01		 İftar yemeği verdiler, 13 kişiye koronavirüs bulaştı
18 Mayıs 2020 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak14:28 - Çaldığı paraları paylaştı, çatıda yakalanadı14:17 - FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü14:12 - Salgın sürecinde en çok gıda sektörü internet sitesi açtı14:07 - Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu: 5 gözaltı14:03 - Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü13:59 - Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Destek Grubuna saldıran başkana destek13:56 - Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest13:45 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız13:30 - Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif
13:21 - 'Mahallenin muhtarı' 10 yıldır aynı yerden mahalleyi seyrediyor13:12 - Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar13:08 - Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor13:05 - İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor13:01 - İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge13:00 - Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü12:51 - Kendisini darp eden eşini bıçaklamıştı, koca hayatını kaybetti12:50 - Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 2
dünya sağlık örgütü 4
larissa gacemer'in haklı serzenişi 4
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1
seyahat yasağı 8
mevsim normallerinin üstünde 3
kene vakalarındaki artış 2
Aynen aynen 3
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam