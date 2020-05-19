Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar
|19 Mayıs 2020 13:12
|Yazdır
Antalya'da, karantina bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü
18 Mayıs 2020 23:16
|Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
18 Mayıs 2020 22:45
|'Bisikletli koronavirüs timleri' atık maske ve eldiven topluyor
18 Mayıs 2020 22:37
|Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı
18 Mayıs 2020 22:28
|Sadece burada yetişiyor, pazara inmeden tarlada satılıyor
18 Mayıs 2020 21:56
|Kedisine zulmeden şahsa 950 lira para cezası
18 Mayıs 2020 18:54
|Klimayı çalıştırdı, otomobil alev topuna döndü
18 Mayıs 2020 18:19
|ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
18 Mayıs 2020 18:11
|Sokağa çıkma izninden dönmemişti, cansız bedeni bulundu
18 Mayıs 2020 18:01
|İftar yemeği verdiler, 13 kişiye koronavirüs bulaştı
18 Mayıs 2020 17:33