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Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
 19 Mayıs 2020 13:30
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Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.

Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personele yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı. Sarı-lacivertliler küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerde çalışmalarını sürdürecek.
İhlas Haber Ajansı
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