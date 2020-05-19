Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
|19 Mayıs 2020 13:30
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testlerinin sonucu negatif çıktı.
Fenerbahçe'de futbolculara, teknik heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personele yapılan korona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı. Sarı-lacivertliler küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerde çalışmalarını sürdürecek.
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