1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.
 19 Mayıs 2020 13:45
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız

Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Özlü'nün açıklamalarının satır başları;

İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.

DALGALANMANIN NEDENİ DAVRANIŞLARA BAĞLI

Çok önemli dalgalanma olmadı. Sayıları rakamları biz oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 haneli rakamlara ineceğiz bu da sevindirici.

81 İLDE KISITLAMA

4 günlük kısıtlamanın olumlu yansıması olacağını düşünüyorum. Bayram sonrası beklentilerimiz gayet iyi. Havalarında ısınmasıyla virüs kontrolünde başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bunları yaparken kontrolü sürdürmek zorundayız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Eğitimi öğretimi bu yıl kapattık, kreşler açılacak
18 Mayıs 2020 19:24		 'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası
17 Mayıs 2020 20:57
Sıcak hava etkisini gösterdi. Vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşti
17 Mayıs 2020 19:00		 Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada
17 Mayıs 2020 10:33
Uzmanlar yanıtladı... Sıcak havalar virüsü etkiler mi?
17 Mayıs 2020 09:50		 Bursa İŞKUR'da 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı
17 Mayıs 2020 09:33
Hastaneler için normalleşme takvimi belli oldu
17 Mayıs 2020 09:26		 Uzmanlardan toplu yemek uyarısı: Menüde virüs olabilir
17 Mayıs 2020 09:01
Vaka sayısı neden yeterince hızlı düşmüyor?
17 Mayıs 2020 03:08		 Mevlide katılan 37 kişiye koronavirüs bulaştı
16 Mayıs 2020 21:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak14:28 - Çaldığı paraları paylaştı, çatıda yakalanadı14:17 - FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü14:12 - Salgın sürecinde en çok gıda sektörü internet sitesi açtı14:07 - Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu: 5 gözaltı14:03 - Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü13:59 - Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Destek Grubuna saldıran başkana destek13:56 - Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest13:45 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız13:30 - Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif
13:21 - 'Mahallenin muhtarı' 10 yıldır aynı yerden mahalleyi seyrediyor13:12 - Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar13:08 - Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor13:05 - İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor13:01 - İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge13:00 - Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü12:51 - Kendisini darp eden eşini bıçaklamıştı, koca hayatını kaybetti12:50 - Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzin fiyatlarına zam 1
seyahat yasağı 8
bre utanmazlar,bre ahlaksızlar 1
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 2
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 2
sosyal mesafe 2
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 2
kene vakalarındaki artış 2
Aynen aynen 3
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam