Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
|19 Mayıs 2020 13:45
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Koronavirüsle mücadelede son rakamlar ne ifade ediyor? Bayramda sokak kısıtlaması kararı mücadeleyi nasıl etkileyecek? Okullarda eğitim öğretim yılının bitmesi nasıl yansıyacak? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Özlü'nün açıklamalarının satır başları;
İnşallah bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız hep birlikte.
DALGALANMANIN NEDENİ DAVRANIŞLARA BAĞLI
Çok önemli dalgalanma olmadı. Sayıları rakamları biz oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 haneli rakamlara ineceğiz bu da sevindirici.
81 İLDE KISITLAMA
4 günlük kısıtlamanın olumlu yansıması olacağını düşünüyorum. Bayram sonrası beklentilerimiz gayet iyi. Havalarında ısınmasıyla virüs kontrolünde başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bunları yaparken kontrolü sürdürmek zorundayız.
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