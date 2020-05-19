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Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da iddiaya göre eşinden şiddet gören bir kadın, kendisini darp etmeye çalışan kocasını bıçaklayarak öldürdü.
 19 Mayıs 2020 14:03
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Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da iddiaya göre eşinden şiddet gören bir kadın, kendisini darp etmeye çalışan kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi'nde dün gece meydana geldi. Karısı tarafından bıçaklandığı iddiasıyla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan 33 yaşındaki Kemal K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan şahsın eşi Fatma K., uzun süredir eşinden şiddet gördüğünü ve olay anında da kocasının kendisini darp etmek istediğini, bu sırada mutfağa girerek aldığı bıçakla eşini yaraladığını itiraf etti.

Genç kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Kemal K.'nın cenazesi ise otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube'deki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 yıllık evli 1 çocuk annesi 32 yaşındaki kadın, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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