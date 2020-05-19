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2020 \ 2020/7 KPSS tercihleri (Tarım ve Orman Bakanlığı)

ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli personel alımında, kamuda çalışanların başvuru yapmaması için yönetmelik değişikliği yapmıştı. Ancak ÖSYM Başkanlığı, SGK ile bir web servis kurup kimin çalışıp kimin çalışmadığı bilgisini almadığı için, çalışmakta olan bazı adaylar yine başvuracak, ÖSYM kontrol sağlayamadığından yerleştirmesini yapacak ama Tarım Bakanlığı atamalar sırasında kişinin çalıştığı bilgisini edineceği için atamasını yapmayacaktır. Bu durumda da bazı kadrolar boş kalacaktır.
 19 Mayıs 2020 14:30
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ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak

Bilindiği üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı öncesinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasın İlişkin Esaslarda değişiklik yaptırmıştı. Yapılan düzenleme şu şekildedir:

"Geçici Madde 19 - Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz."

İçinde 2 bin 347 sözleşmeli pozisyonun yer aldığı 2020/7 KPSS Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmış olup, başvurular 28 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılacaktır. KPSS Robotu için tıklayınız.

Ancak, ÖSYM Başkanlığının yürütmüş olduğu 2020/7 KPSS tercih işlemleri, yönetmelik hükmüne rağmen, çalışan kişilerin yanıltıcı beyanda bulunarak başvuruda bulunmalarına imkan vermektedir.

Oysaki, ÖSYM, çok basit bir web servis yazılıyla SGK sistemine entegre olarak, adayların kamuda çalışma bilgisini SGK'dan online olarak edinebilir ve daha başlangıçta başvuruları engelleyebilirdi. Ne yazık ki ÖSYM kendini geliştirmediği için, hali hazırdaki sistem nedeniyle bir kısım kadrolar yine boş kalacaktır.

Bazı adaylar, yanıltıcı beyanda bulunarak, "Hali hazırda kamu kurum ve kuruluşunda çalışmıyorum" seçeneğini işaretleyecek, puanı nedeniyle ÖSYM tarafından yerleştirilecek ancak atamalar sırasında kişinin çalıştığı bilgisi ortaya çıkacağı için Tarım ve Orman Bakanlığınca ataması yapılmayacak ve kadrolar boş kalacaktır. Bilindiği üzere yerleşme farklı, atama farklı bir işlemdir.

Bilişim alanında Türkiye'nin en önemli yazılımcılarını çalıştıran ÖSYM'nin daha etkili tedbirler alması dileğiyle...
Memurlar.Net
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