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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü

15 TEMMUZ darbe girişiminin kilit ismi, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, Sakarya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 19 Mayıs 2020 14:17
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FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü

FETÖ/PDY'nin firari imamı Adil Öksüz'ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım, 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti.

ÖKSÜZ'ÜN OTOMOBİLİ GARAJINDA BULUNMUŞTU

Adil Öksüz'ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının Fetullah Gülen'in talebesi olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti.

Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Cevat Yıldırım, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.
DHA
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