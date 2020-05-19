Oxford'un geliştirdiği aşı virüsten sadece 2 ay koruyabildi
|19 Mayıs 2020 15:42
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin birçok ülke aşı geliştirmek için çalışamalarını sürdürüyor.
Bilim insanları, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısının fareler ve makak maymunları üzerinde yapılan deneyler sonucu insan üzerinde yalnızca "kısmi koruma" sağlayabileceğini söyledi.
VİRÜS MİKTARI AZALMADI
Maymunlar üzerinde gerçekleşen deneyde; aşılanmış maymunların bir süre sonra yeniden enfekte olduğu ve virüs miktarında aşılanmamış maymunlara kıyasla bir azalış olmadığı belirtildi.
Geçen ay ABD'deki bir tesiste 6 adet rhesus makak maymununa Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen aşıdan bir doz enjekte edildi. Ardından maymunlar, Covid-19 hastası olan diğerleriyle birlikte yaşamaya bırakıldı. 28 Nisan'da yapılan açıklamada dört hafta boyunca, aşı enjekte edilen altı maymunun hiçbirinin Covid-19 belirtisi göstermediği belirtildi.
KORUMA YAKLAŞIK İKİ AY SÜRDÜ
Ancak, eski bir Harvard Üniversitesi profesörü olan Dr. William Haseltine, bugün yaptığı açıklamada bağışıklığın yaklaşık iki ay sürdüğünü ve aşı alan maymunların, denemede aşılanmamış üç maymunla aynı miktarda virüs taşııdğını açıkladı. Bununla birlikte, insan testlerinin geçen ay başladığı aşıya ilişkin, virüse karşı kısmi bağışıklık sunduğu ve akciğerlere inerek ölümcül hale gelmesini kısmen engelleyebildiği belirtildi.
ÇALIŞMAYA 130 MİLYON STERLİN DESTEK VERİLMİŞTİ
İngiliz hükümeti dün corona virüs (Covid-19) aşısı çalışmaları için 130 milyon sterlinlik destek paketini açıklamış, Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile 100 milyon doz üretim için anlaştığı ve ilk 30 milyonun Eylül ayına kadar İngiltere içinde dağıtılması kararının alındığı belirtilmişti.
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