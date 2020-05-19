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Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı

Toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı.
 19 Mayıs 2020 15:57
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Virüs çıktı bayram şekerleri tezgahta kaldı

Toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Şanlıurfa'da bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı. Korona virüs salgını nedeniyle bayram şekerlerine rağbet azalırken, bayramda sokağa çıkması kısıtlaması getirilmesi nedeniyle satışlar önemli oranda düştü. Yaşanan gelişmelerin ardından bayrama sayılı günler kala esnaf kara kara düşünürken, vatandaşlar da şimdilik bayram alışverişi yapmıyor.

"Korona virüs bayram şekerini etkiledi"

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl vitrine şeker ve çikolata koymadıklarını belirten esnaf Recep Çelik, "Korona virüs çıktığından beri bizi etkiledi. Virüs bayramı, bayram şekerini etkiledi. Ramazan Bayramı'nda kısıtlamada olduğu için bu yıl şeker alımı düştü. Biz her bayramda bir ton şeker satıyorduk ama bul yıl koronadan dolayı hiç şekerimiz yok. Korona virüs salgını olduğu için şeker almadık. Müşteriler bu yıl şekere rağbet göstermedi" dedi.

"Sokağa çıkma kısıtlaması şekere ilgiyi azalttı"

Korona virüs nedeniyle bayram şekerine rağbet olmadığını aktaran esnaf Hüseyin Korkmaz, "Biz yıllardan beridir kuru yemiş ve şekerleme işinin içindeyiz. Çoğu esnafımız korona virüsten korkarak vitrinlerine şeker koymadı. Biz yine de korona virüsüne karşı vitrinlerimizi şeker ve lokumla doldurduk. Bu yıl Ramazan Bayramı korona virüs nedeniyle kısıtlama olacağı için evde bir bayram havası yaşanması, sevinç olsun diye şeker ve çikolata alınması güzel olur. Biz hazırız müşteri bekliyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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