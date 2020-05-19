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Guardian'da yer alan karenin kahramanları konuştu

The Guardian gazetesinde yayınlanan fotoğrafın kahramanları yaşadıklarını anlattı.
 19 Mayıs 2020 16:16
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Guardian'da yer alan karenin kahramanları konuştu

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Aziz Yüksel, bir fotoğraf karesi ile gündeme geldi.

Bir ambulansın içinde görüntülenen sağlık görevlilerinin fotoğrafı dünyaca ünlü The Guardian gazetesinde yayınlandı.

O fotoğrafın hikayesinin kahramanları yaşadıklarını, çalışma şartlarını NTV'ye anlattı.
Memurlar.Net
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