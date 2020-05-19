Guardian'da yer alan karenin kahramanları konuştu
The Guardian gazetesinde yayınlanan fotoğrafın kahramanları yaşadıklarını anlattı.
|19 Mayıs 2020 16:16
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İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Aziz Yüksel, bir fotoğraf karesi ile gündeme geldi.
Bir ambulansın içinde görüntülenen sağlık görevlilerinin fotoğrafı dünyaca ünlü The Guardian gazetesinde yayınlandı.
O fotoğrafın hikayesinin kahramanları yaşadıklarını, çalışma şartlarını NTV'ye anlattı.
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