Polis memuru geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti

ÖSYM, SGK İLE BİR WEB SERVİS KURAMADI. TARIM'DA KADROLAR YİNE BOŞ KALACAK Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli personel alımında, kamuda çalışanların başvuru yapmaması için yönetmelik değişikliği yapmıştı. Ancak ÖSYM Başkanlığı, SGK ile bir web servis kurup kimin çalışıp kimin çalışmadığı bilgisini almadığı için, çalışmakta olan bazı adaylar yine başvuracak, ÖSYM kontrol sağlayamadığından yerleştirmesini yapacak ama Tarım Bakanlığı atamalar sırasında kişinin çalıştığı bilgisini edineceği için atamasını yapmayacaktır. Bu durumda da bazı kadrolar boş kalacaktır.