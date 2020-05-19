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Polis memuru geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Sefa Almacı, Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı
 19 Mayıs 2020 16:28
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Polis memuru geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsmail Sefa Almacı, Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Sefa Almacı (32) için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Almacı'nın ailesi ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı.

Törende polis memuru Almacı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve hayatını kaybeden polis memuru için dua edildi.

Almacı'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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