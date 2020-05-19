Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
|19 Mayıs 2020 17:43
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Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.
Isparta Süleyman Demirel Havalimana getirilen Türk bayrağına sarılı şehit Çiftçi'nin naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra buradan alınan şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Isparta Valiliği önüne getirildi.
Törende şehidin annesi Hayriye, babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi de hazır bulundu.
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan cenaze töreninde, sosyal mesafe kuralına uyulmasıyla ilgili uyarılar yapıldı.
İl Müftüsü Bayram Şahin'in cenaze namazını kıldırdığı törende, şehit Çiftçi'nin naaşı, helallik alınmasından sonra Isparta Şehitliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.
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