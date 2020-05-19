Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
|19 Mayıs 2020 17:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, "Şimdi elektrik üretmeye başlayacak türbinin açılışına geçiyoruz" dedi.Bu sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsaade isteyerek, açılış töreninde milletvekilleri, valiler ve il teşkilatlarının bulunduğunu belirterek, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde onları da arkaya almak istediklerini söyledi.
ERDOĞAN'DAN SOSYAL MESAFE UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, tören sırasında uyarılarda bulunarak, "Fiziki mesafeye dikkat edelim. Böyle kol kola, dirsek dirseğe yok. Sosyal mesafeye ve fiziki mesafeye uygun duralım. Çok yakınız. Maskesi olmayanlara maske verelim. Önce tedbir alalım ki milletimizden tedbir isteyelim. Birbirimize çok yakınız. Maske, mesafe ve temizlik. Bu üçü çok önemli" ifadelerini kullandı.
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