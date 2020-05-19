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Melahat teyze ilkokulda ezberlediği şiiri 62 yıldır okuyor

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyarak kutladı. Yıldız, İlkokul döneminde ezberlediği şiiri 62 yıldır bayramlarda okuduğunu söylüyor.
 19 Mayıs 2020 18:11
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Melahat teyze ilkokulda ezberlediği şiiri 62 yıldır okuyor

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyarak kutladı. Yıldız, İlkokul döneminde ezberlediği şiiri 62 yıldır bayramlarda okuduğunu söylüyor.

Orta Toroslarda yer alan Hadim ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Melahat Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyarak kutladı. İlkokul 4'üncü sınıfta ezberlediği şiiri 62 yıldır okuduğunu söyleyen Yıldız, Orhan Şaik Gökyay'ın şiirini milli bayramlarda her ziyaretçisine okuyor.
DHA
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