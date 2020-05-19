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Öğretmen sırtında çocuğu ile halk bandosunda görev aldı

Burhaniye ilçesinde, Öğretmen ve velilerden oluşan Halk Bandosu, büyük ilgi görürken, öğretmen Özkan Deniz Arslan da sırtında 6 aylık oğlu İbrahim İnan ile bandoda görev aldı. 3 yıl önce kurulan bandonun caddelerdeki gösterisi balkonlardan alkışlandı
 19 Mayıs 2020 18:17
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Öğretmen sırtında çocuğu ile halk bandosunda görev aldı

Burhaniye ilçesinde, Öğretmen ve velilerden oluşan Halk Bandosu, büyük ilgi görürken, öğretmen Özkan Deniz Arslan da sırtında 6 aylık oğlu İbrahim İnan ile bandoda görev aldı. 3 yıl önce kurulan bandonun caddelerdeki gösterisi balkonlardan alkışlandı.

Burhaniye'de Belediye önünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında küçük bir gösteri yapan Burhaniye Halk Bandosu Ali Çetinkaya Caddesinde Cumhuriyet meydanına kadar çalarak yürürken, balkonlardaki vatandaşlar tarafından alkışlandı. Özkan Deniz Arslan ve gösteri boyunca sırtında taşıdığı 6 aylık oğlu İbrahim İnan Arslan da ilgi odağı oldu. 3 senedir bandoda olduklarını anlatan Öğretmen Özkan Deniz Arslan, " Biz, eşimle birlikte üç senedir. Özgür hocamın kurduğu bu guruptayız. İki tane çocuğumuz var. Çocuğun birini anneme bıraktık. Oda yaşlı. Bu da yanınızda kaldı bu gün. Güzel bir enstantine oldu bence. Herkesin de hoşuna gitti. Oğlumda rahattı" dedi. Görkem Arslan da, " İki tane oğlumuz var. Biri iki yaşında, biri altı aylık. İki yaşındaki oğlumu kayınvalideme bıraktık. Ama, kendisi kalp hastası olduğu için iki çocuğa birden bakamıyacağından dolayı küçük olanı yanımızda taşıyoruz. Babasının sırtında. Bayramı bu sene böyle kutladık" dedi. Bando Şefi ise, " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Burhaniye Halk Bandosu olarak halkımızı ve Atatürk'ün aydınlık geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizi çocuklarımızı balkonlarından selamlamanın gururunu yaşıyoruz. Her bayramda bando ekibi olarak görev almak istiyoruz. Bu gün bu sokağa çıkma yasağında bize bu imkanı sağlayan sayın Kaymakamımıza ve sayın Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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