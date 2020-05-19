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Bakan Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca normalleşme sürecini görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi
 19 Mayıs 2020 18:45
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Bakan Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca normalleşme sürecini görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmaları ve normalleşme sürecinde yapacaklarımızı konuştuk." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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