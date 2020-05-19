Bakan Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca normalleşme sürecini görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi
|19 Mayıs 2020 18:45
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmaları ve normalleşme sürecinde yapacaklarımızı konuştuk." ifadesini kullandı.
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