Konaklama tesislerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline ilişkin yeni genelge
|19 Mayıs 2020 18:48
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, konaklama tesislerinin girişi 31 Aralık 2020'den önce yapılan rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin ilgili tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacağı bildirildi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine konaklama tesislerine ilişkin genelge gönderildi.
16 Nisan 2020 tarihli genelge ile yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında turizm sezonunu açmayan ya da faaliyetlerine ara veren konaklama tesislerinin, genelgenin yayımı tarihinden önce teyit edilen ve girişi 1 Haziran 2020'den önce olan rezervasyonların veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi veya sezon açılışını gerçekleştirmemesi nedeniyle konaklama tesisince iptal edilmesi durumunda, ilgili tesis hakkında 2634 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında işlem uygulanmayacağı bildirilmişti.
Bugün yayımlanan genelge ile yeni koronavirüs salgınının dünya genelindeki seyri dikkate alınarak genelgede 1 Haziran 2020 olarak belirtilen tarih 31 Aralık 2020 olarak güncellendi.
Böylece konaklama tesislerine 31 Aralık 2020'den önce yapılan rezervasyonlar veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YKS, eski tarihine çekilmiş oldu
05 Mayıs 2020 01:26
|Tarım Bakanı duyurdu: DİTAP uygulamaya konuldu
29 Nisan 2020 12:01
|Sağlık Bakanlığı'ndan Dezenfeksiyon Tüneli uyarısı
29 Nisan 2020 01:17
|Banka, e-ticaret ve 'net'e şikayet yağdı
28 Nisan 2020 08:43
|'Gıda ve su arzı konusunda sıkıntı yaşanmayacak'
24 Nisan 2020 10:49
|'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
20 Nisan 2020 12:55
|Polis, 'Karagöz ve Hacivat'la Kovid-19'a karşı önlemleri anlatacak
18 Nisan 2020 11:22
|Belge Tarama Sistemi'ne bir günde 210 bin kişi girdi
17 Nisan 2020 13:32
|Mali müşavirlerden tüm vergi beyannameleri için erteleme talebi
17 Nisan 2020 11:16
|Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir
10 Nisan 2020 11:56