ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayın
|19 Mayıs 2020 18:53
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TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel program hazırlandı. TUSAŞ pilotları Esra Öztürk ve Erdinç Özen, tesislerde ATAK helikopteri ile özel ucuş gerçekleştirmek ve bunun canlı yayınlanmasını sağlamak için bir araya geldi. Uçuş öncesi hazırlıklarını yapan Öztürk ve Özen, daha sonra TUSAŞ'ın sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına başladı. Öztürk, uçuş öncesi "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Sizlerle birlikte ATAK helikopterimizin kokpitinden ilk defa gerçekleştireceğimizin canlı yayın için oldukça heyecanlıyız" dedi.
Erdinç Özen de gençlere yerli ve milli helikopter olan ATAK içinden hitap edecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi.
40 DAKİKA SÜRDÜ
Esra Öztürk, daha sonra canlı yayında kendilerine yöneltilen soruları cevaplayarak, ATAK helikopterinin özelliklerini anlattı. Ardından helikopterin içine geçen Öztürk ve Özen, yaklaşık 40 dakika uçuş gerçekleştirdi. Kokpitten gerçekleştirilen canlı yayın, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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