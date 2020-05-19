1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı'ndan sevindiren haber

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.
 19 Mayıs 2020 18:56
Yazdır
Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı'ndan sevindiren haber

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinin ardından 8 kişide durumun pozitif olduğu ve bu isimlerden birinin de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu açıklanmıştı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi ise temiz çıktı. Tomografi sonucu temiz çıkan Çebi'nin evdeki izolasyon süreci ise devam ediyor. Ailesiyle birlikte evde vakit geçiren Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı da an be an takip ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Başkanı yoğun bakımdan çıkarıldı
19 Mayıs 2020 15:29		 Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif
19 Mayıs 2020 13:30
Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı
18 Mayıs 2020 23:06		 Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı
18 Mayıs 2020 16:09
Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de!
18 Mayıs 2020 09:01		 Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
18 Mayıs 2020 08:28
UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı
17 Mayıs 2020 22:12		 Mesut Özil'in destekleriyle Yunusemre'de 120 aileye yardım
17 Mayıs 2020 09:40
TFF Başkanı: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz
16 Mayıs 2020 15:00		 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması
15 Mayıs 2020 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - Prof. Dr. Taşbakan: Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir19:44 - 'Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerin sayısı daha fazla'19:42 - Easyjet'ten kötü haber: 9 milyon yolcunun bilgileri çalındı19:38 - Karantinaya alınan 50 berberin testi negatif çıktı19:33 - Marmaris'in plajı sarıya büründü! Yetkililerden açıklama19:31 - Tüm Türkiye saat 19:19'da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu19:25 - Başkentte berberlerin çalışma saatlerine bayram düzenlemesi19:18 - Kirazın kilosu 10 liradan satılıyor19:00 - Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var18:56 - Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı'ndan sevindiren haber
18:53 - ATAK kokpitinden özel uçuşta canlı yayın18:48 - Konaklama tesislerinin rezervasyon ve etkinlik iptaline ilişkin yeni genelge18:45 - Bakan Ersoy ve Sağlık Bakanı Koca normalleşme sürecini görüştü18:38 - Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı18:27 - Prof Dr. Sözbilir'den Akdeniz'deki depremler için tsunami uyarısı18:17 - Öğretmen sırtında çocuğu ile halk bandosunda görev aldı18:11 - Melahat teyze ilkokulda ezberlediği şiiri 62 yıldır okuyor18:03 - Koronavirüste en fazla görülen belirti ne?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
İzmir dahil 26 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var
Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mevsim normallerinin üstünde 3
ziftlenmek 2
okulların kapanırken,kreşlerin açılması 2
yasak olan bölgeye girme isteği 1
Atopi 1
Aynen aynen 3
gamze şener 1
Gündemi sözlükten takip etmek 5
sözlükte bugün 1
renk vermemek 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam