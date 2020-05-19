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Prof. Dr. Taşbakan: Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, spor yaparken uzun süre maske takan kişilerin hayati risk taşıdığını söyleyerek, "N95 tipi maskeler, nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor. Uzun süre kullanımı sonrası kanda karbondioksit dediğimiz zararlı gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda baygınlığa, ani ölümlere neden olabilir" dedi.
 19 Mayıs 2020 19:47
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Prof. Dr. Taşbakan: Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle koşan 26 yaşındaki adamın akciğeri patladı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın ameliyat edildiği belirtildi. Doktorlar, hastanın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı. Bu olayın ardından uzmanlar yanlış maske kullanımına dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle açık alanda spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu söyledi. Pek çok vatandaşın, sadece sağlık çalışanlarının kullandığı maskeleri taktığını ve bu maskelerin solunumu kısıtlayacak maskeler olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Taşbakan, "Bizim halka önerdiğimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, farkında olmadan bizim sağlık çalışanlarımızın hastaya müdahale ederken taktığımız maskeleri takıyor. Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken maskeler değil. Bu maskelerin dezavantajı şu; nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda kalıyoruz. Uzun süre takıldığı zaman kanda karbondioksit dediğimiz zararlı bir gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda; hayati tehlikenin ortaya çıkmasını sağlayarak, ölüme kadar neden olabilecek kanda yükselmelere sebep olabilir. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olur. Özellikle spor yapan insanlarda bu maskelerin kullanılması ciddi hayati risk taşır" dedi.

'SANILDIĞI GİBİ KORUMUYOR'

Açık alanda kalabalık ortamda spor yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Kalabalık ortamda, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yapılabilir. Biz, sağlık çalışanlarının kullanması gereken daha gelişmiş maskeleri kullanmamasını söylüyoruz, çünkü bunlar sanıldığı gibi kişiyi çok fazla korumuyor" diye konuştu.

Düzenli olarak Alsancak Kordon'da spor yapan Su Karaman (37), "Düzenli olarak koşuyorum. Maskeyle koşmak çok zor oluyor. Hava da sıcak olduğu için yüzüm çok terliyor. Ama uzmanlar da maskenin çıkarılmaması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden spor yaparken de maskemi çıkarmıyorum" dedi.
DHA
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