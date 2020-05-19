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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

1 ilde bazı yerleşim yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 19 Mayıs 2020 21:10
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Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

MANİSA

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulaması 26 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karaağaçlı Mahallesi'nde bu gece sona ermesi beklenen karantina uygulamasının süresinin uzatılmasına karar verdi.

Karantinanın 26 Mayıs 2020 saat 00.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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