1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Antalya'da Manavgat Belediyespor 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Umut Özmen, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
 19 Mayıs 2020 21:18
Yazdır
Genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Antalya'da Manavgat Belediyespor 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Umut Özmen, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Ailesiyle Gündoğmuş ilçesinin Karadere Mahallesi'ne gezmeye giden 19 yaşındaki Özmen, Gebedere mevkisindeki gölete yüzmek için girdi.

Bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan genç, ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Özmen'in cansız bedeni, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

Gencin cenazesi Gündoğmuş Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı
19 Mayıs 2020 17:52		 Emekli savcı ölü bulundu
19 Mayıs 2020 17:35
Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
19 Mayıs 2020 16:19		 Şiddet gördüğü eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
19 Mayıs 2020 15:35
Traktörü temizlemek isterken canından oldu
19 Mayıs 2020 14:39		 Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu: 5 gözaltı
19 Mayıs 2020 14:07
Kendisini darp eden eşini bıçaklamıştı, koca hayatını kaybetti
19 Mayıs 2020 12:51		 Sultangazi'de sürücü polis memurunun üzerine yürüdü
19 Mayıs 2020 12:48
Şanlıurfa'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 2 yaralı
19 Mayıs 2020 12:45		 Uşak'ta lastiğini değiştirmek istediği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi
19 Mayıs 2020 11:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:28 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti21:23 - Kaza yapanın ağabeyi olduğunu gören sağlıkçı şoke oldu21:18 - Genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu21:11 - Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü21:10 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:48 - İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge19:56 - Başkan, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı19:51 - 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor19:47 - Prof. Dr. Taşbakan: Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir19:44 - 'Koronavirüsü belirtisiz geçirenlerin sayısı daha fazla'
19:42 - Easyjet'ten kötü haber: 9 milyon yolcunun bilgileri çalındı19:38 - Karantinaya alınan 50 berberin testi negatif çıktı19:33 - Marmaris'in plajı sarıya büründü! Yetkililerden açıklama19:31 - Tüm Türkiye saat 19:19'da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu19:25 - Başkentte berberlerin çalışma saatlerine bayram düzenlemesi19:18 - Kirazın kilosu 10 liradan satılıyor19:00 - Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var18:56 - Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı'ndan sevindiren haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
İzmir dahil 27 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge
Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
işin altından kalkmak 4
renk vermemek 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
ortalama 2
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 5
acı biber 2
Gündemi sözlükten takip etmek 5
kıvılcım nickli yazar 2
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam