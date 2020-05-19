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BNP Paribas, TL işlemlerini durdurdu

Paris merkezli BNP Paribas'nın ana aracılık biriminin TL işlemlerini durdurduğu belirtildi.
 19 Mayıs 2020 21:54
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BNP Paribas, TL işlemlerini durdurdu

Bloomberg'ün konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre BNP Paribas, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işlem yasağı sonrasında, SA Türk Lirası piyasasındaki faaliyetlerini daraltıyor.

Bankanın hedge fonları ve diğer kurumlara hizmet veren Döviz ana aracılık birimi, kaynaklara göre müşterilerine Türk Lirası cinsinden işlem sunmayı durdurdu. Buna göre Paris merkezli BNP Paribas sadece süregelen pozisyonları devam ettirecek veya müşteri pozisyonlarını azaltacak.

Bu ay başında TL rekor düşük seviyeye gerilerken BDDK , yerel bankaların Citigroup Inc., UBS Group AG ve BNP Paribas ile TL işlem yapmasına yasak getirmişti. Kurum, Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen üç yabancı bankaya işlem yasağı getirildiğini duyurmuştu.

BDDK tarafından yasakların kaldırılmasından önce 10 Mayıs'ta yapılan açıklamada "Kurumumuz, bankacılık sisteminin tüm paydaşlarını finansal sistemi tehdit eden manipülatif işlemler karşısında korumak için benzer girişimlere karşı gerekenleri aynı kararlılıkla yerine getirecektir. Bu çerçevede, geçtiğimiz hafta bir Kurul Kararı aldık. Elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen yabancı bankalara Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirdik. Bu karara aykırı olarak işlem yapan bankalara yaptırım uygulayacağımızı da ifade ettik." denmişti.

Londra'da BNP Parinas sözcüsü Murray Parker konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Citigroup sözcüsü Edwina Frawley-Gangahar ve UBS sözcüsü Hana Dunn yorum yapmayı kabul etmedi.

BNP Paribas en büyük TL aracılarından biri ve Türk Ekonomi Bankası'nda payı bulunuyor.

Dolar TL karşısında artan küresel iştah ile beraber bu gelişmelerle birlikte 6.80'inde altına düşerek 6.76'ya kadar gerileyerek yüzde 1.70 değer kaybetti.
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