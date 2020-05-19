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4 günlük sokağa çıkma yasağında 28 bin kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı
 19 Mayıs 2020 22:15
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4 günlük sokağa çıkma yasağında 28 bin kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 31 ildeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.

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11-12 Nisan, 30 büyükşehirde uygulanan, 2 günlük sokağa çıkma yasağında 24 bin kişiye işlem yapılmıştı. (Günlük 12 bin)

16-17 Nisan, 30 büyükşehirde uygulanan, 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 397 kişiye işlem yapılmıştı. (Günlük 10.198)

23 ila 26 Nisan arasındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağında 35 bin 422 kişiye işlem yapılmıştı. (Günlük 8.855)

1 ila 3 Mayıs arasındaki 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı (Günlük 9.276)

9 ila 10 Mayıs'ta, 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye işlem yapıldı. (Günlük 6.858)

16 ila 19 Mayıs arasındaki 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında ise 28 bin 256 kişiye adli ve idari işlem uygulanmıştır. (Günlük 7.064)
Memurlar.Net
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