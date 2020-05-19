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Polise üniforma hakareti: Bunu 15 liraya satıyorlar

Eskişehir'de, biri kadın iki arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü şahıs, kendilerini uyaran polis ve bekçi ekiplerine zorluk çıkardı. Olayda alkollü şahıs, resmi polis ekiplerinin kimliklerini görmek isteyip, "Ben bu üniformayı giyemez miyim? Bunu 15 liraya satıyorlar. O şapkayı 10 liraya satıyorlar. Sen bana kimlik göstermek zorundasın, hepiniz bana kimlik göstermek zorundasınız" dedi.
 19 Mayıs 2020 22:23
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Polise üniforma hakareti: Bunu 15 liraya satıyorlar

Eskişehir'de, biri kadın iki arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü şahıs, kendilerini uyaran polis ve bekçi ekiplerine zorluk çıkardı. Olayda alkollü şahıs, resmi polis ekiplerinin kimliklerini görmek isteyip, "Ben bu üniformayı giyemez miyim? Bunu 15 liraya satıyorlar. O şapkayı 10 liraya satıyorlar. Sen bana kimlik göstermek zorundasın, hepiniz bana kimlik göstermek zorundasınız" dedi.

Edinilen bilgiye göre; olay akşam saat 20.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokakta yaşandı. Alkollü olduğu belirlenen Hasan Sadık K. isimli şahıs, biri kadın iki arkadaşıyla birlikte maskeleri olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıktı. Sokak üzerinde kendilerini gören polis ve bekçi ekipleri grubu durdurarak, maskesiz halde neden dışarıda olduklarını söyleyerek kimliklerini görmek istedi. Bu esnada, iddialara göre Hasan Sadık K. ve arkadaşları, polis ve bekçilere tepki göstererek kimlik göstermek istemedi. Ardından trafik ekipleri, bölgeye takviye ekip istedi. Daha sonra şahısların kimlikleri alınıp, her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150, maskesiz sokağa çıkmaktan Kabahatler Kanunu gereği 392 lira olmak üzere toplam 10 bin 626 TL idari işlem uygulandı.

"Bu üniformayı 15 liraya satıyorlar. O şapkayı 10 liraya satıyorlar"

Alkollü şahıs, kendisine işlem yapan polisin yanına giderek kimliğini görmek istedi. Bu sırada polis, "Sen benim polis olduğumu biliyorsun değil mi?" diye karşılık verince, alkollü Hasan Sadık K. ise, "Ben bu üniformayı giyemez miyim? Bu üniformayı 15 liraya satıyorlar. O şapkayı 10 liraya satıyorlar. Sen bana kimlik göstermek zorundasın, hepiniz bana kimlik göstermek zorundasınız" dedi. Polis ekipleri, uzaklaştırmaya çalışsa da alkollü şahıs, avukatını aradığını, o gelmeden gitmeyeceğini söyledi.

'Baba gelerek polis ekiplerinden özür diledi'

Bir süre sonra alkollü gencin babası olay yerine geldi. Polis ekipleri, babaya yapılan işlemlerin gerekçelerini anlattı. Baba, "Beyefendi görevini yapıyor. Herkes görevini yapıyor. Ben avukat filan değilim. Ben sıradan vatandaşım. Tabii ki sen görevini yapacaksın" ifadelerini kullandı.

'Babasının cevabı alkollü genci tatmin etmedi'

Babasının konuşmasından tatmin olmayan şahıs ise, "Bu kadar mı?" diyerek tepki gösterirken, baba da, "Arkadaşlar görevini yapıyor. Herkese yapıyorlar. Senin baban Cumhurbaşkanı olsa ne olacak kanundan üstün mü" diyerek, polis ekiplerinden oğlu adına özür diledi.
İhlas Haber Ajansı
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