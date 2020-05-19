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Bozkırın ortasında tek mezar, görenler anlam veremiyor

Sivas'ın Ulaş İlçesi Acıyurt Köyü girişinde boş alanda bulunan tek mezar görenlerin şaşkınlığına neden oluyor.
 19 Mayıs 2020 22:37
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Bozkırın ortasında tek mezar, görenler anlam veremiyor

Sivas'ın Ulaş İlçesi Acıyurt Köyü girişinde boş alanda bulunan tek mezar görenlerin şaşkınlığına neden oluyor.

Ulaş ilçesine uzaklığı 27 kilometre olan Acıyurt köyü yakınlarında, çevresinde hiçbir şey bulunmayan tek mezar dikkat çekiyor. Görenler anlam veremese de yerleşim yerinden uzaktaki yalnız mezarın mantıklı bir açıklaması var. Tek mezar, 1923 yılında hayatını kaybeden İskender Türkay'a ait. Türkay'ın vasiyeti üzerine mezarın bulunduğu yere gömüldüğü rivayet ediyor. Köy sakinleri mezarın bulunduğu yerde geçmişte tarihi bir mezarlığın bulunduğuna inanıyor.

Mezar, geçmişte yalnız değilmiş

Acıyurt Köyü Muhtarı Mustafa Ülger, Mehmet oğlu İskender Türkay'a ait olan mezarın bulunduğu alanda yüzlerce tarihi mezar olduğunu ve yol çalışması sırasında tahrip edildiğini iddia ederek, "Bu köyümüzden İskender Beyefendinin mezarı. Türkay ailesine ait. Onların amcaları olur. Burası tarihi mezarlık. Ölmeden önce kendisinin buraya defnedilmesini vasiyet etmiş. Akrabaları da onu buraya gömmüşler. Dağımızın bu bölgesinde tarihi mezarlar vardı. Daha sonra yol çalışmaları sonucu bu mezarlar tahrip edilmiş. Şu an yoklar. Taşlar insanlar tarafından sökülüp götürülmüş" dedi.

Görenler merak ediyor

Ülger, Türkay'a ait tek mezarı görenlerin merak ettiğini ifade edip, "Burada tarihte büyük savaşların yaşandığı söyleniyor. Tepelerin üzerinde Kayseri-Rum sınırı olduğu söyleniyor. Orada da yüzlerce mezar var. Burada yatanların kim olduğu belli değil. İslam mezarı mı daha önceki uygarlıklara mı ait tam net değil. Burayı soruyorlar, 'niye mezarı orada tek duruyor' şeklinde sorular soruyorlar. Biz de anlatıyoruz" şeklinde konuştu
İhlas Haber Ajansı
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