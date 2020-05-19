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Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu

Trabzon Üniversitesinde bahar yarıyılı sınavları 8-20 Haziran'da gerçekleştirilecek.
 19 Mayıs 2020 23:14
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Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Mart'tan itibaren sürdürdükleri uzaktan eğitim ile ders verme sürecinin 22 Mayıs Cuma günü sona ereceğini belirtti.

YÖK'ün 11 Mayıs'ta aldığı karar gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ait tüm sınavların dijital imkanlar kullanılarak veya uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacağını anımsatan Aşıkkutlu, öğrencilere şöyle seslendi:

"Üniversitemizce alınan bu kararlar, Kovid-19 küresel salgın döneminde sizlerin, ailelerinizin, arkadaşlarınızın ve toplumun tüm bireylerinin sağlığını korumayı, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından salgına karşı verilen mücadeleyi desteklemeyi ve salgının yayılmasına neden olacak her türlü hareketlilik ve riskleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte sizlere nitelikli eğitim ve öğretim hizmetleri sunmak için tüm imkanlarıyla faydalı olmaya çalışan üniversitemizin ilgili birimlerini ve değerli öğretim elemanlarımızı dikkatle takip ediniz ve bu konularda sadece üniversitemizin kurumsal iletişim kanallarından Rektörlüğümüzce yapılan açıklamaları dikkate alınız."

Açıklamada, bahar yarıyılı yıl/yarıyıl sonu sınavlarının 8-20 Haziran'da, bütünleme sınavlarının 6-11 Temmuz'da, mezuniyet sınavlarının ise 16-17 Temmuz'da yapılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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