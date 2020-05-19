1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor

Yeni tip koronavirüsü yendikten sonra Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğündeki görevine devam eden Veteriner Hekim Erkan Güneş, immün plazma bağışlamak için bekleme süresinin dolmasını bekliyor.
 19 Mayıs 2020 23:26
Yazdır
Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor

Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı biriminde görev yapan Güneş, koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yılbaşı tatili için yurt dışına gittiğini anlatan Veteriner Erkan Güneş, nisan ayı içerisinde Kovid-19'a yakalandığını, hiçbir belirtisi olmadığını ifade etti.

Güneş, "Teşhis aşamasında da herhangi bir şikayetten dolayı tetkik istemedim. Yılbaşından sonra yurt dışından geldiğimi söylediğimde arkadaşlar 'bir tetkik yapalım' dediler. Bunun neticesinde pozitif çıktı. Evimiz uygun olduğu için çok büyük problem olmadı. Alt katta ben yaşadım, üst katta eşim ve kızım yaşadı." dedi.

Güneş, "İşime çabuk dönmek için bir tetkik daha yaptırdım o da pozitif çıktı. 11 gün sonra iki tetkik daha yaptırdım. Bunlar negatife dönünce işime başladım. İki haftadır da çalışıyorum." dedi.

Erkan Güneş, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sadece göğsünde ağrı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir semptom yoktu. Sadece göğüste bası vardı. Burada ben bir hata yaptım. Enfekte olduktan sonra bir de cam açık yatmışım, soğuk algınlığı da üstüne bindi. Bu da beni biraz daha yordu. Sabah kalkıyordum, eşim kahvaltı getiriyordu. Katımız ve yaşam alanlarımız farklı olduğu için tek kullanımlık tabak kaşık çatal kullanıyorduk."

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin her gün kendisini telefonla arayarak sağlık durumunu sorduğunu anlatan Güneş, "İdarecilerimiz de aradı. Bir problem yoktu. Zaten bir problem olsaydı, evde bırakmayıp hastaneye götüreceklerdi. Kızım ve eşim, ben pozitif çıktıktan sonra aynı gün gidip tetkik yaptırdılar. İkisi de negatifti, sonrasında kızım bir daha tetkik yaptırdı. Şu anda da herhangi bir problem yok." ifadelerini kullandı.

Güneş, virüsle mücadele sürecinde eşi ve kızının çok destek olduğunu belirterek, "Bazı mesleklerde çalışanlar, bazı şeylere hazırlıklı olmalıdır. Biz de sağlık çalışanıyız. Hastalıklarla haşır neşir olmamız çok doğal, askerler savaşta yaralanır gibi. Ancak şu var. Çok korkulacak bir şey değil ama çok korkusuzca bana bir şey olmaz diye davranılacak bir hastalık da değil." diye konuştu.

Türkiye'nin pandemi sürecini çok güzel yürüttüğünü dile getiren Güneş, devamla şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve yurt dışında her gün onlarca kişi ölüyor. Türkiye, almış olduğu önlemler ve köklü sağlık yapısına sahip bir devlet olduğu için olaya müdahalesinden alınan olumlu ve uygun kararlarla süreci güzel yürütüyor. Hastalık sürecinde hiçbir zaman 'daha kötüye gider mi?' diye korkmadım. Moralimi de hiç bozmadım. Çünkü bazı şeyler inanmakla ve kendini inandırmakla ilgilidir. Hastalıktan önce haftada 3-5 defa uzun mesafe koşular yapan, ağırlık çalışan birisiyim. Korkmadım ama 'bana bir şey olursa yakınlarım ne yapar?' Beni rahatsız eden tek düşünce buydu."

"Birilerine sağlık getirebilirsek ne mutlu bize"

İmmün plazma bağışçısı olmak için virüsü yendikten sonra test yaptırdığını anlatan Güneş, "Hastaneye gidip, plazma verebilir miyim diye test yaptırdım. Herhalde antikor oluşmadığı için sonuç negatif oldu. Sonra işin uzmanı hocalarla görüştüğümüzde ilk teşhis konulduktan sonra 28 gün beklenmesi gerektiği söylendi. O da haziranın ilk haftasında doluyor. Tabii ki plazma bağışlayacağız. Birilerine sağlık getirebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Güneş, sözlerini, "İnsanlar bana bir şey olmaz mantığıyla hareket etmemeli, kendine güvenmemeli. Hastalığın nereden bulaşacağı belli değil. Ben de nereden bulaştığını bilemedim. Aynı odada çalıştığım arkadaşlarda yok. Aynı iş yerinde çalıştığım birkaç arkadaşımızda var. Birbirimizden bulaşmamış, dışarıdan da almış olabiliriz." diye tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
20 Mayıs 2020 00:04		 Polis memuru geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybetti
19 Mayıs 2020 16:28
'Türkiye'nin ilk korona raporu haberleri doğru değil'
19 Mayıs 2020 12:21		 Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
19 Mayıs 2020 00:21
PTT dağıtım personelinin koronavirüs mesaisi sürüyor
17 Mayıs 2020 22:37		 Başsavcı'dan kan bağışı kampanyasına destek
16 Mayıs 2020 16:46
Yoğun bakımda koronavirüsle fedakarca mücadele
16 Mayıs 2020 16:26		 Uzman doktor koronaya yenildi
15 Mayıs 2020 19:50
Özel harekat polisleri çatışma şartlarına böyle hazırlanıyor
15 Mayıs 2020 18:05		 'Vefalı kadınlar' maske üretiyor, Kaymakam köy köy dağıtıyor
15 Mayıs 2020 17:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı00:20 - Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi00:12 - Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik00:04 - Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama00:04 - Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular00:03 - 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:01 - 20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Şimdi dayanışma vakti23:56 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri23:56 - Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı
23:51 - Serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu23:46 - Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı23:41 - 'YKS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı arttı'23:36 - Koronavirüs salgını villa turizmine talebi artırdı23:31 - TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı23:26 - Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor23:20 - Yavuz öğretmen yetim çocuklara sahip çıkıyor23:14 - Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Şimdi dayanışma vakti
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adam 5
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 3
yasak olan bölgeye girme isteği 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2
öğretmenlere zorunlu hizmet affı 2
sosyal mesafe 1
bilmediği bir şey yok maşallah 2
supporters 1
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam