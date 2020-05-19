1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'YKS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı arttı'

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilerken 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler de psikolojik olarak kaygı yaşıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman Sevgi Umuç "YKS'ye girecek olan öğrencilerin hiç bilinmeyen bir durumla karşılaştıkları ve kendilerini nasıl bir şeyin beklediğini öngöremediklerinden kaygılarının doğal olduğunu unutmamalıyız" dedi ve öğrenciler ile ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.
 19 Mayıs 2020 23:41
Yazdır
'YKS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı arttı'

Psikolog Umuç, belli bir seviyede kaygının sağlıklı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: ''Sınav tarihlerinde değişikliklerin yaşanması, sınavda virüs kapabilme endişesi, sokağa çıkma yasağının olması, ders çalışma sisteminin bir anda değişmesi ve evde ders çalışmanın zorlukları derken hissedebilecekleri her ne olursa olsun oldukça doğal ve anlaşılır. Arkadaşlarıyla, hocalarıyla yüz yüze görüşememeleri, okul ve kütüphane ortamlarından uzaklaşmak zorunda kalmaları tüm sistemlerini değiştirdi. Ergenlik döneminde olan bu gençlerin aileleriyle sürekli birlikte olmaları da kimi öğrenciler için pek de keyifle karşılanmamaktadır. Sınavın süresi ve içeriğindeki konularda değişikliklerin olması kimileri için bir fırsat olarak görülüyorken kimileri içinse ciddi bir gerginlik yarattı. Belli seviyede kaygının sağlıklı olduğunu, olmaz ise sorun teşkil edebileceğini bilmeliyiz. Önemli olan kaygının kontrol edilebilir ve işlevsel olmasıdır.''

''EVDE DENEME SINAVI ÇÖZERKEN MASKE KULLANIN''

Bu sürecin öğrencilerin hayatlarında, rutinlerinde birtakım değişiklikler yarattığını dolayısıyla sınava yönelik ders çalışma düzenlerinin ve motivasyonlarının da etkilendiğini belirten Sevgi Umuç kalan zamanlarını en iyi nasıl değerlendirebilecekleri hakkında şu önerilerde bulundu: "En çok verim aldığınız saatlerde ders çalışmalarınızı yapabilir, konu eksiklerinizi listeleyip günlük ve haftalık ders çalışma planları yapabilir, bu konuda destek alabilirsiniz. Ders çalışma isteğinizin olmadığı zamanlar yaşayabilirsiniz, o halinize de saygı duymalı, kendinizi zorlamamalısınız. Kendinize yapabileceğiniz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin.

Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalışma motivasyonunuzdan, başarıya olan inancınıza kadar olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir. Evde deneme çözerken maskeli çözebilirsiniz, böylelikle gerçek sınavın provasını yapmış olursunuz. Sınava yönelik gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını, önlemler alınacağı zaman virüsün bulaşamayacağını bilin ve sınav anında sadece sınav sorularına odaklanın. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberlerden ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzaklaşın. Sosyal ilişkilerinizi şu koşullarda da mümkün olduğunca fazla tutmanız, arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapmanız dayanıklılığınızı artıracaktır. Ancak size iyi gelmeyen, olumsuz konuşmalarla iç karartan kişilerden bir süre uzakta kalmaya, size iyi hissettiren, güzel enerji veren kişilerle daha sık iletişimde olmaya da özen gösterebilirsiniz.

Evde olmak aktivitelerden uzak kalacağınız anlamına gelmiyor. Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi, aktivitelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Müzik dinleyebilir, dans edebilir, resim çizebilirsiniz. Vücudunuzu hareketsiz bırakmayın, her gün mutlaka 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz. Stresinizi hafifletecek nefes egzersizlerini, yoga ve meditasyon yapmayı da şu süreçte deneyebilirsiniz. Normalde yapmasanız dahi sınavın yaklaştığı şu günlerde deneyerek, yalnızca kendinize odaklanmanın, anda kalmanın dinlendirici etkisini keşfedebilirsiniz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu
19 Mayıs 2020 23:14		 Uzaktan eğitim yeni sistemin parçası olacak
17 Mayıs 2020 15:20
İşte dünyanın en iyileri arasına giren üniversitelerimiz
16 Mayıs 2020 18:11		 Sınava maske provası
15 Mayıs 2020 08:51
Öğrenciler Kovid-19 kaynaklı sorunlara çözüm arayacak
12 Mayıs 2020 22:11		 YÖK Başkanı'ndan, üniversitelerdeki sınavlara ilişkin açıklama
11 Mayıs 2020 23:25
Eğitimin ardından 'veli toplantısı' da dijital ortama taşındı
08 Mayıs 2020 14:06		 İlkokul, ortaokul ve liselerde sınıf geçme esasları belirlendi
08 Mayıs 2020 02:49
MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek
07 Mayıs 2020 22:14		 EBA 1,2 milyar tıklanma sayısıyla rekorunu güncelledi
07 Mayıs 2020 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı00:20 - Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi00:12 - Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik00:04 - Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama00:04 - Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular00:03 - 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:01 - 20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Şimdi dayanışma vakti23:56 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri23:56 - Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı
23:51 - Serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu23:46 - Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı23:41 - 'YKS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı arttı'23:36 - Koronavirüs salgını villa turizmine talebi artırdı23:31 - TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı23:26 - Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor23:20 - Yavuz öğretmen yetim çocuklara sahip çıkıyor23:14 - Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Şimdi dayanışma vakti
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 1
sosyal mesafe 1
ziftlenmek 2
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2
kadir gecesi 3
ortalama 2
bre utanmazlar,bre ahlaksızlar 1
hayali survivor 15
ne dedim ben şimdi 2
kene vakalarındaki artış 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam