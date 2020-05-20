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Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular

Okmeydanı'nda bulunan özel bir hastanede acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu aynı zamanda ameliyata devam etti.
 20 Mayıs 2020 00:04
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Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular

Okmeydanı'nda özel bir hastanede Prof. Dr. Bingür Sönmez'in ekibi bacağından kurşunlanmış bir hastayı acil ameliyata aldı.

Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, Doç. Dr. Hasan Ardal saat 19.19'u gösterdiğinde anestezi teknikeri Nihat Boğaz'ın uyarısıyla ameliyata devam ederken İstiklal Marşı'nı okudu.

Ameliyat edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
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