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15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Gelen son dakika haberine göre; corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yapılan açıklamaya göre; 15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
 20 Mayıs 2020 00:03
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15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

28 bin 256 kişiye yaptırım

İçişleri Bakanlığı "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır." açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı
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