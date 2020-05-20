1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının sözde '19 Mayıs Pontus Soykırımı' açıklamalarına, "Kendi tarihiyle yüzleşemeyen Yunan liderliği, Tahkikat Komisyonu raporlarını ve Lozan Barış Antlaşması'nın savaş suçlarına ilişkin maddesinin altında yatan gerçekleri hatırlamalıdır" sözleriyle tepki gösterdi.
 20 Mayıs 2020 00:20
Yazdır
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kurtuluş Savaşımızın ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihi yalnızca milletimiz için değil, emperyalizme karşı savaş vermiş bütün mazlum milletler için kutlu bir gündür. Böyle bir günde Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü bahanesiyle yapılan mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamalar ne tarihi gerçeklerle ne de 21'inci yüzyılın değerleriyle bağdaşmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın 1918'de bitmesinin ardından İstanbul'un işgal edilen tek başkent olmasına, 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesi eklenmiş, bu acı işgal, hiçbir gerekçesi olmayan, mezalime sahne olmuş planlı ve yüz kızartıcı bir istilaya dönüşmüştür" denildi.

Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin Müttefik Devletler'in Tahkikat Komisyonu oluşturmasını gerektirecek kadar ciddi mezalime neden olduğu belirtilen açıklamada, "İşgalin üzerinden daha beş ay geçmeden işlenen mezalimin ulaştığı dehşet verici boyutların Müttefiklerin Tahkikat Komisyonu oluşturmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu unutulmamalıdır. Kendi tarihiyle yüzleşemeyen Yunan liderliği, Müttefik Ülkeler'in Tahkikat Komisyonu'nun raporlarını ve Lozan Barış Antlaşması'nın savaş suçlarına ilişkin maddesinin altında yatan gerçekleri hatırlamalıdır. Lozan Barış Antlaşması'nın 59'uncu maddesi, Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunun işlediği fiillerin savaş hukukuna aykırı olduğunu tespit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, 1934 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesinin, sorumsuz siyasetçilerin ve radikal çevrelerin bugün tarihi tersten okuma çabasında olduğunun bir başka kanıtı olduğu vurgulandı. İkili ilişkilerdeki sorunları diyalog yoluyla çözme çağrılarına ilgisiz kalmakta ısrar eden Yunanistan'ın, uzatılan dostluk elini geçmişte olduğu gibi tutması, dünyanın değişimini doğru okumanın da gereği olduğu açıklamada yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
20 Mayıs 2020 00:22		 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
20 Mayıs 2020 00:03
20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
20 Mayıs 2020 00:01		 Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı
19 Mayıs 2020 23:46
TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı
19 Mayıs 2020 23:31		 Erdoğan'dan gençlere 'Asla vazgeçmeyin' mesajı
19 Mayıs 2020 23:08
Soylu: Geleceğimizin uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz
19 Mayıs 2020 22:32		 Fahrettin Altun: Türkiye'nin stratejisi Kovid-19 salgınının seyrini değiştirdi
19 Mayıs 2020 22:27
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
19 Mayıs 2020 21:28		 Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü
19 Mayıs 2020 21:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı00:20 - Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi00:12 - Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik00:04 - Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama00:04 - Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular00:03 - 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:01 - 20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Şimdi dayanışma vakti23:56 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri23:56 - Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı
23:51 - Serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu23:46 - Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı23:41 - 'YKS'ye girecek öğrencilerin sınav kaygısı arttı'23:36 - Koronavirüs salgını villa turizmine talebi artırdı23:31 - TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı23:26 - Kovid-19'u yenen veteriner immün bağışçısı olmak istiyor23:20 - Yavuz öğretmen yetim çocuklara sahip çıkıyor23:14 - Trabzon Üniversitesinde yarıyıl sınavları tarihi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Şimdi dayanışma vakti
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
adam 5
acı biber 2
sözlükte bugün 2
bre utanmazlar,bre ahlaksızlar 1
havl 2
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
bjk'nin twitter'da başlattığı gençlik marşı akımı 1
öğretmenlere zorunlu hizmet affı 2
bilmediği bir şey yok maşallah 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam